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最も優遇 LIFEBOOK U937/R i5 8G 256GB Win11 Office ノートPC

商品の説明

ウルトラスリムモバイル！第7世代Corei5 13.3型FHD液晶 LIFEBOOK U937/R i5-7300U メモリ8GB SSD256GB Win11 Office2021付
中古　Lenovo G50 80E503FTJP

Panasonic Let's Note CFXZ6-1 ( Core i5 )
天板のシール痕やパームレスト、キーボードなど若干のスレはありますが目立つ傷などなく綺麗な方だと思います。初期化済みで直ぐにお使いいただけます。
サクサク最高峰i7搭載 東芝dynabook 高速SSD256G メモリ16G

L52 HP ProBook 450 G3 i7◆8◆SSD128GB◆15.6
液晶はハイビジョンで明るく鮮明で色鮮やかです。バッテリーはまだお使い頂ける残量ですが使用状況により変化しますのでご了承ください。
TOSHIBA dynabook T65 PT65PRP-SHA

Surface go2 model.1927 LTE m3 8GB 128GB
Office2021で手軽にモバイルPCとして重宝します。
MacbookAir Mid 2012 11インチ

圧倒的コスパ/Core i7/新品SSD1000GB/16GB/№416

SONY　VAIO　PCG-71B11N
メーカー ： FUJITSUノートパソコン
【コンパクト】 ノートパソコン Windows11 オフィス付き Core i7
型番/品名 ： LIFEBOOK U937/R FMVU09001
HP EliteBook 830 G7 10世代 i5・8GB・256GB
CPU ： インテル Core i5-7300U 2.6GHz
【windows10インストール済み】SONY VAIO Z 2 (VPCZ2)
OS ： Windows 11
Panasonic Let's note MX
メモリ ： 8GB
Macbook early2015 8GB 512GB ジャンク
ストレージ ： SSD 256GB
富士通 FMVA50F1L ノートパソコン FMV LIFEBOOK
13.3インチ FHD 解像度 1920x1080
Chrome book ASUS
グラフィック ： インテル内蔵グラフィックス
花様✨新品爆速SSD❗️設定済ノートパソコン✨バッテリー持ち◎
光学ドライブ ： 非搭載
【美品】大人気レッドカラー✨高速SSD搭載✨仕事にも使えるノートパソコン
WEBカメラ　： 非搭載
DELL 7490 / Core i7 8650U 1TB 32GB メモリ
サウンド ： ステレオスピーカー内蔵
Razer Blade 15in
Office 2021付

◎極上＆薄型★8世代★CORE★3.40GHz★ターボ★1TB★ズーム★高解像度

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

富士通 LIFEBOOK 13インチ Core i7 12GB SSD 2017

Windows11 オフィス付き　 Webカメラ　LENOVOノートパソコン

大容量初期設定済みノートパソコン簡単すぐ使えるWindows11カメラ付きPC

◎真珠色★爆速＆安心★新品SSD★インテル★ズーム★光沢液晶★DVD作成★初心者

APPLE☆MAC BOOK PRO MC700J/A A1278 2011年

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新古品 富士通 U9312_J Core i5 1235U/Win11/8G
ウルトラスリムモバイル！第7世代Corei5 13.3型FHD液晶 LIFEBOOK U937/R i5-7300U メモリ8GB SSD256GB Win11 Office2021付天板のシール痕やパームレスト、キーボードなど若干のスレはありますが目立つ傷などなく綺麗な方だと思います。初期化済みで直ぐにお使いいただけます。液晶はハイビジョンで明るく鮮明で色鮮やかです。バッテリーはまだお使い頂ける残量ですが使用状況により変化しますのでご了承ください。Office2021で手軽にモバイルPCとして重宝します。メーカー ： FUJITSUノートパソコン型番/品名 ： LIFEBOOK U937/R FMVU09001CPU ： インテル Core i5-7300U 2.6GHz OS ： Windows 11 メモリ ： 8GBストレージ ： SSD 256GB13.3インチ FHD 解像度 1920x1080グラフィック ： インテル内蔵グラフィックス光学ドライブ ： 非搭載WEBカメラ　： 非搭載サウンド ： ステレオスピーカー内蔵Office 2021付

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

最も優遇 LIFEBOOK U937/R i5 8G 256GB Win11 Office ノートPC

58分钟前

最も優遇 LIFEBOOK U937/R i5 8G 256GB Win11 Office ノートPC

¥22,000 ¥12,320

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daa09b9

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コメント (13)

daa09b9
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