最も優遇 LIFEBOOK U937/R i5 8G 256GB Win11 Office ノートPC

ウルトラスリムモバイル！第7世代Corei5 13.3型FHD液晶 LIFEBOOK U937/R i5-7300U メモリ8GB SSD256GB Win11 Office2021付

中古 Lenovo G50 80E503FTJP



Panasonic Let's Note CFXZ6-1 ( Core i5 )

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サクサク最高峰i7搭載 東芝dynabook 高速SSD256G メモリ16G



L52 HP ProBook 450 G3 i7◆8◆SSD128GB◆15.6

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TOSHIBA dynabook T65 PT65PRP-SHA



Surface go2 model.1927 LTE m3 8GB 128GB

Office2021で手軽にモバイルPCとして重宝します。

MacbookAir Mid 2012 11インチ



圧倒的コスパ/Core i7/新品SSD1000GB/16GB/№416



SONY VAIO PCG-71B11N

メーカー ： FUJITSUノートパソコン

【コンパクト】 ノートパソコン Windows11 オフィス付き Core i7

型番/品名 ： LIFEBOOK U937/R FMVU09001

HP EliteBook 830 G7 10世代 i5・8GB・256GB

CPU ： インテル Core i5-7300U 2.6GHz

【windows10インストール済み】SONY VAIO Z 2 (VPCZ2)

OS ： Windows 11

Panasonic Let's note MX

メモリ ： 8GB

Macbook early2015 8GB 512GB ジャンク

ストレージ ： SSD 256GB

富士通 FMVA50F1L ノートパソコン FMV LIFEBOOK

13.3インチ FHD 解像度 1920x1080

Chrome book ASUS

グラフィック ： インテル内蔵グラフィックス

花様✨新品爆速SSD❗️設定済ノートパソコン✨バッテリー持ち◎

光学ドライブ ： 非搭載

【美品】大人気レッドカラー✨高速SSD搭載✨仕事にも使えるノートパソコン

WEBカメラ ： 非搭載

DELL 7490 / Core i7 8650U 1TB 32GB メモリ

サウンド ： ステレオスピーカー内蔵

Razer Blade 15in

Office 2021付

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウルトラスリムモバイル！第7世代Corei5 13.3型FHD液晶 LIFEBOOK U937/R i5-7300U メモリ8GB SSD256GB Win11 Office2021付天板のシール痕やパームレスト、キーボードなど若干のスレはありますが目立つ傷などなく綺麗な方だと思います。初期化済みで直ぐにお使いいただけます。液晶はハイビジョンで明るく鮮明で色鮮やかです。バッテリーはまだお使い頂ける残量ですが使用状況により変化しますのでご了承ください。Office2021で手軽にモバイルPCとして重宝します。メーカー ： FUJITSUノートパソコン型番/品名 ： LIFEBOOK U937/R FMVU09001CPU ： インテル Core i5-7300U 2.6GHz OS ： Windows 11 メモリ ： 8GBストレージ ： SSD 256GB13.3インチ FHD 解像度 1920x1080グラフィック ： インテル内蔵グラフィックス光学ドライブ ： 非搭載WEBカメラ ： 非搭載サウンド ： ステレオスピーカー内蔵Office 2021付

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

◎極上＆薄型★8世代★CORE★3.40GHz★ターボ★1TB★ズーム★高解像度富士通 LIFEBOOK 13インチ Core i7 12GB SSD 2017Windows11 オフィス付き Webカメラ LENOVOノートパソコン大容量初期設定済みノートパソコン簡単すぐ使えるWindows11カメラ付きPC◎真珠色★爆速＆安心★新品SSD★インテル★ズーム★光沢液晶★DVD作成★初心者APPLE☆MAC BOOK PRO MC700J/A A1278 2011年美品/Jumper EZbook 3 Pro Windows10 13.3インチMacBookPro 2020 Intel版【13inch,8G,256GB,US配列】MacBookAir（2015）新古品 富士通 U9312_J Core i5 1235U/Win11/8G