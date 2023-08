週末限定セール中☺︎!

¥38,000- →¥25,000- !!

THE NORTH FACE ザ ノースフェイス NRDC JACKET 700フィルパワー ダウンジャケット メンズ TNF BLACK 黒色 RDS認証 グースダウン 撥水仕様

送料無料 USA モデル 日本未発売 新作 秋冬 アウター

700フィルパワー RDS認証済みグースダウン

NRDC DOWN JACKET

700フィルの高品質グースダウンが詰まり

最高の防寒性はもちろん、非常に軽量

長時間の着用もストレスになりません

今冬の防寒にオススメできる ダウンジャケット

リップストップナイロン生地を使用しており耐久性、撥水効果も期待できる。コーデもしやすく登山などの アウトドア スポーツ ストリートウェア としてもおしゃれに幅広くお使い頂けます。パッカブル対応ですのでバック、リュック等に収納できる優れもの

○ ブランド : ノースフェイス

○サイズ:S (USサイズ)

○ USモデル

○ メンズ モデル

○ ダウンジャケット

○ カラー:TNF BLACK 黒色

○ 新品 タグ付き

○ 新品 未使用品

■実寸サイズ表

S :身幅56cm、肩幅46cm、着丈70cm ★

M :身幅60cm、肩幅48cm、着丈72cm

L :身幅64cm、肩幅50cm、着丈74cm

XL :身幅68cm、肩幅52cm、着丈76cm

XXL:身幅72cm、肩幅54cm、着丈78cm

■身長別サイズ表

S(160cm〜170cm前後の方)

M(170cm〜175cm前後の方)

L(175cm〜180cm前後の方)

XL(180cm〜185cm前後の方)

XXL(185cm以上の方)

【 カラーに関して 】

パソコンやスマホによっては実際の色と多少異なる場合があります

# 新品未使用品 / タグ付き

# USモデル / 日本未発売

# RDS認証済みタグ付き

# 強高度 リップストップ ナイロン 採用「撥水仕様」

# 胸元、背中 2箇所 「ハーフドーム 刺繍ロゴ」白ロゴ

# 首元、袖口 「強固リブ仕様」

# 両サイドジッパーポケット付き

# 全ジップ箇所「ジッパーブル付き」

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

