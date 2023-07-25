新素材新作 epine 完売品★新品未使用★匿名発送 エピヌ ベビーピンク ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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コーティング:ポリウレタン100%
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ベース:ポリエステル100%
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MaxMara マックス・マーラ ショルダーバッグ 堅押し
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お値下げ致しました。 ピンクのバッグです。
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epine エピヌ ★最短翌日発送★é Heart pouch shoulder strap bag 新品未使用カラー baby pinkハートのポーチ付き♥サイズ横約21cm縦約14cmマチ約8.5cmショルダー約100cm（金具含める）ハートポーチ横約8.5cmハートポーチ縦約7cm素材コーティング:ポリウレタン100%ベース:ポリエステル100%裏地:ナイロン100%即購入◎エピヌフレンチガーリーepineTreaturselfthevirginsガーリーショルダーバックハンドバッグカバンZARAショルダーバッグナイロンバックナイロンevelynone after another NICE CLAUPdazzlinナイスクラップseemiHONEY MI HONEYHoney CinnamonBubblesバブルスBibiy.メルティmerry jennyjouetieOLIVE des OLIVEmeltieスウィーミークローゼットミーヤミーヤ#epineカラー···ピンク