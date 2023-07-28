最愛 GOTHAM 60'S チェック柄 レーヨンシャツ BOX オープンカラー シャツ

※期間限定で値下げします

美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ



マルニ ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ

レーヨン100%

th product shirt

日本製

『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD



希少 2枚セット バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴ

肩幅４７cm、脇下身幅５８cm、袖丈５７cm、着丈６８cm、裾幅５６cm

ジュンヤワタナベマン×リーバイス カスタマイズ サルエル ショートデニム



Saint Laurent ポロシャツ

背中に小さな破れがあります。

60s ヴィンテージ レーヨン シャツ 半袖 オンブレ チェック

かなり古いものになりますので、上記以外のダメージがある場合があります。

【廃番 / 極美品】ARMANI JEANS メンズ シャツ (XL)

ご承知おきください。

【希少】オンブレチェックシャツ calvin klein



【試着のみ】QASIMI コート

他にも古着やアンダーカバーをはじめとしたデザイナーズブランドの服を出品しています。

18aw ノンネイティブ nonnative ジャケット

まとめ買い歓迎しますので、お気軽にコメントください。

THE NORTH FACE PURPLE LABEL NT3256N

よろしくお願いいたします。

COMME des GARCONS shirts シャツ ブラウスforever



monkey time モンキータイム ブルーシャツ

ビンテージ

✨良品✨ バレンシアガ フロントタック 長袖シャツ 比翼仕立て 金ボタン 黒

ヴィンテージ

SECONDLAYER シャツ

古着

新品S黒・uniformexperiment サイドポケット付きドットシャツ

オンブレシャツ

22ss DESCENDANT RANDY STRIPE シャツ

開襟シャツ

feng chen wang 2IN1 SHORT SLEEVE SHIRTS

ネルシャツ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

※期間限定で値下げしますレーヨン100%日本製肩幅４７cm、脇下身幅５８cm、袖丈５７cm、着丈６８cm、裾幅５６cm背中に小さな破れがあります。かなり古いものになりますので、上記以外のダメージがある場合があります。ご承知おきください。他にも古着やアンダーカバーをはじめとしたデザイナーズブランドの服を出品しています。まとめ買い歓迎しますので、お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。ビンテージヴィンテージ古着オンブレシャツ開襟シャツネルシャツ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

【入手困難】PAIKAJI かりゆし アロハシャツ 鶴 和柄 日本製 希少新品未使用【 SUN SURF 】アロハシャツ 琵琶龍2007年モデル極美品 WACKOMARIA ワコマリア レーヨンシャツ マリア Mサイズ【仕立て券付き】ミラショーン 大丸松坂屋 オーダーシャツ 2023年10月末迄