REUSE の出品です。

椅子としてや小物置きはもちろんお部屋のインテリアとして最適です。

サイズcm:約 幅80 x奥行き22 x高さ43

あくまでも中古品になりますので完璧を求める方や神経質な方のご購入はお控え下さい。

写真にてご確認お願い致します。

全てに対して納得頂いた方のみのご購入をお願い致します。

<MADE BY SEVEN -REUSE-(メイドバイセブン リユース)>

ヴィンテージファニチャーを日本に広く紹介するミッドセンチュリーモダンやインポート家具をセレクトするショップSTITCH TOKYOを展開するSTITCH JAPANのオリジナルリメイクブランド。ヴィンテージやデッドストックなどのファブリックを用い新たなデザインに生まれ変わらせる手法をベースにしたモノづくりは、実用性と見た目の良さにこだわったデザインが特徴。

#MADEBYSEVENREUSE

#スケートデッキスツール

#GARMENTSUPPLY

#インテリア

#椅子

#サイドテーブル

#腰掛け椅子

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

