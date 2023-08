inkで出品中の[quolt]

#inkquolt

[新品・未使用]

通常価格 16,280円

の商品です。

quolt LEOPARD-CAMO PANTS

◆ さらさらとした肌触りで、

涼しく快適 な9分丈パンツです。

◆ 丸く開いたポケット&腰部分には

清涼感のあるスパンナイロン生地を

使用しています。

◆ 右腰にフックロープを取り付けて

います。

[サイズ]

L

ウエストゴム-79~99cm

股上-38,5cm

股下-59cm

[カラー]

ブラック

[素材]

POLYESTER 100%

※サイズに誤差が生じる

場合があります。

※環境により画像の色合い

が現物と異なって見える

場合がございます。

※小さく折り畳み

らくらくメルカリ便で

4日以内に発送致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クオルト 商品の状態 新品、未使用

