【タイムセール！】 Samantha Vega バッグ ショルダー サマンサベガ バッグ サマンサ ショルダーバッグ

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バッグの底角あたりに2mm程度のハゲが御座います。ご確認 、御了承の上お買い求めお願い致します

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※お使い機器の環境で商品画像の色、質感等は実物と異なる場合があります予めご了承ください

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商品の情報 ブランド サマンサヴェガ 商品の状態 新品、未使用

※※※ 即購入せず、ご購入前には必ず コメントよりお知らせ お願いします ※※※ ★購入日を含めて、お支払が1-2日で出来る方のみお願いします※ 購入後の個人的事情によるキャンセル・返品はご遠慮ください新品 ★ Samantha Vega サマンサベガ バッグ ショルダー サマンサヴェガ ショルダーバッグ 2way サマンサタバサ バッグ～ ポケットが沢山ついて見た目以上に収納力がある可愛らしいデザイン ～ A5のノートや手帳が収納できるサイズ感です！ 取り外し出来るショルダーストラップ付きで2way ★ 詳細 ★ 本体:約 W25×H18×D13.5cm 持ち手の高さ:約9cm ※ 誤差がございますので参考まででご了承ください ※ カラー：パステルピンク×ホワイト 素材：合成皮革 開閉：マグネット ポケット：オープン×3 (うちマグネット付×1) ファスナー×3 ショルダーストラップ×1 ・ストラップ×１・金具色はゴールド 付属品：ショルダーストラップ（取り外し可能） ◉注意◉画像４枚目参考バッグの底角あたりに2mm程度のハゲが御座います。ご確認 、御了承の上お買い求めお願い致しますその他はまだ金具などにビニールフィルム等が付いたままで大変キレイな状態です♪★お店と同レベルの新品を望まれる場合など少しでも心配な方はご遠慮下さい ★自宅保管をご理解頂ける方のみ（恐れ入りますが万一検品時気付かない僅かな汚れなどある場合はご了承願います） 未使用・新品のお品ですが商品状態の見解は個人差があると思いますので、その点をご了承いただける方のみお願いします ※お使い機器の環境で商品画像の色、質感等は実物と異なる場合があります予めご了承ください ★最近ルーズな方が多いので恐れ入りますが、商品が手元に届き次第1-2日で評価取引完結出来る方のみお願いします#サマンサタバサあんじぇら126

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