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都内で ピンクサファイア　エルサ・ペレッティ　スタッキングバンド リング

商品の説明

TIFFANY エルサ・ペレッティ　スタッキングバンド
※※翡翠リング　14k 　ヴィンテージ※※

b344 ティファニー スタッキング　バンド　リング　シルバー　925 約13号
ピンクサファイアがアクセントのシンプルなリングです。重ね付けにも♡
ホワイトゴールド　K18WG　メレダイヤリング　D0.51ct　金　フラワー

ブルーサファイア　18金　リング
材質： SV925
プラチナ900 ダイヤモンドリング
サイズ： 10号位(内径約16mm)
クロムハーツ SBTバンド リング CHROME HEARTS SBT Band
中心：ピンクサファイア
K14WGリング
クリーニング済み
k18WG 天然 ダイヤモンド 0.12ct ダイヤ アゲハ 蝶々 リング
袋、箱無し(写真は撮影用の箱)
未使用　エストネーション enuove シルバー925 リング　5個セット

ティファニー　1837 リング
池袋のティファニーにて購入。
Pt900 ピンクサファイア ダイヤモンドリング 16号
内側に刻印あり。
美品 ete エテ K10 トライアングル ダイヤモンドリング
1回だけ短時間着用
天然 パパラチアサファイア ダイヤ リング2ct k18 ¥
自宅保管の旨と、ゆうパケットポストにて発送ご了承頂きご購入ください。
Tiffany & Co. 1837 ティファニー　ナローリング ブラックチタン

【新品仕上げ済】ピンクゴールド1粒ダイヤモンドリング

●【ブランド刻印有】D0.5ct K18YG天然ダイヤ3/4エタニティリング
※購入しますとのことでお値下げしましたがその後ご連絡がないのでコメント削除させて頂きました。

最終値下げpt900ルビーダイヤモンドリングGIA鑑別書ビルマピジョンブラッド

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

ピンクトルマリン　ダイヤ　指輪　pt900 トルマリン

agete CLASSIC　K14 ダイヤモンド リング 11号

パライバトルマリン　18kwg ソーティング付
TIFFANY エルサ・ペレッティ　スタッキングバンドピンクサファイアがアクセントのシンプルなリングです。重ね付けにも♡材質： SV925 サイズ： 10号位(内径約16mm)中心：ピンクサファイア クリーニング済み袋、箱無し(写真は撮影用の箱)池袋のティファニーにて購入。内側に刻印あり。1回だけ短時間着用自宅保管の旨と、ゆうパケットポストにて発送ご了承頂きご購入ください。※購入しますとのことでお値下げしましたがその後ご連絡がないのでコメント削除させて頂きました。

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

都内で ピンクサファイア　エルサ・ペレッティ　スタッキングバンド リング

32分钟前

都内で ピンクサファイア　エルサ・ペレッティ　スタッキングバンド リング

¥13,900 ¥11,815

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正規品 ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ

正規品 ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ


ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ

ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ


ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ

ティファニー ピンクサファイアリング エルサ・ペレッティ


[ティファニー] TIFFANY ピンクサファイヤ 0.08ct スターリング シルバー エルサ・ペレッティ カラーバイザヤード ペンダント・ネックレス 25390474 [並行輸入品]

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エルサ・ペレッティ スタッキング バンドリング 18Kローズゴールド

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