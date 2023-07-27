都内で ピンクサファイア　エルサ・ペレッティ　スタッキングバンド リング

TIFFANY エルサ・ペレッティ スタッキングバンド

※※翡翠リング 14k ヴィンテージ※※



b344 ティファニー スタッキング バンド リング シルバー 925 約13号

ピンクサファイアがアクセントのシンプルなリングです。重ね付けにも♡

ホワイトゴールド K18WG メレダイヤリング D0.51ct 金 フラワー



ブルーサファイア 18金 リング

材質： SV925

プラチナ900 ダイヤモンドリング

サイズ： 10号位(内径約16mm)

クロムハーツ SBTバンド リング CHROME HEARTS SBT Band

中心：ピンクサファイア

K14WGリング

クリーニング済み

k18WG 天然 ダイヤモンド 0.12ct ダイヤ アゲハ 蝶々 リング

袋、箱無し(写真は撮影用の箱)

未使用 エストネーション enuove シルバー925 リング 5個セット



ティファニー 1837 リング

池袋のティファニーにて購入。

Pt900 ピンクサファイア ダイヤモンドリング 16号

内側に刻印あり。

美品 ete エテ K10 トライアングル ダイヤモンドリング

1回だけ短時間着用

天然 パパラチアサファイア ダイヤ リング2ct k18 ¥

自宅保管の旨と、ゆうパケットポストにて発送ご了承頂きご購入ください。

Tiffany & Co. 1837 ティファニー ナローリング ブラックチタン



【新品仕上げ済】ピンクゴールド1粒ダイヤモンドリング



●【ブランド刻印有】D0.5ct K18YG天然ダイヤ3/4エタニティリング

※購入しますとのことでお値下げしましたがその後ご連絡がないのでコメント削除させて頂きました。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

TIFFANY エルサ・ペレッティ スタッキングバンドピンクサファイアがアクセントのシンプルなリングです。重ね付けにも♡材質： SV925 サイズ： 10号位(内径約16mm)中心：ピンクサファイア クリーニング済み袋、箱無し(写真は撮影用の箱)池袋のティファニーにて購入。内側に刻印あり。1回だけ短時間着用自宅保管の旨と、ゆうパケットポストにて発送ご了承頂きご購入ください。※購入しますとのことでお値下げしましたがその後ご連絡がないのでコメント削除させて頂きました。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

最終値下げpt900ルビーダイヤモンドリングGIA鑑別書ビルマピジョンブラッドピンクトルマリン ダイヤ 指輪 pt900 トルマリンagete CLASSIC K14 ダイヤモンド リング 11号パライバトルマリン 18kwg ソーティング付