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新素材新作 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

商品の説明

6月から保護猫を預かることになったので、
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
よろしくお願いいたします。
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3

トラックファニチャーオットマン

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ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
先日こちらでお譲りいただきましたが、
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
サイズが合わなかったため出品となります。
トラックファニチャーオットマン

【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
商品はきれいでとても素敵なものです。
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ

最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。
トラックファニチャーオットマン

【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
購入金額：33000円（税込）
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ

最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
■材質
トラックファニチャーオットマン
カバー：コットン
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
脚部：アッシュ
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3

トラックファニチャーオットマン
■ サイズ
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
W580×D480×H380(mm)
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ

最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
■仕上げ
トラックファニチャーオットマン
脚部：ラッカー塗装
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ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
■重量
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
商品重量：8.2kg
トラックファニチャーオットマン

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■備考
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
付属：脚部フェルト
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
カバー：手洗い・ドライクリーニング可

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
6月から保護猫を預かることになったので、購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。よろしくお願いいたします。先日こちらでお譲りいただきましたが、サイズが合わなかったため出品となります。商品はきれいでとても素敵なものです。引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。購入金額：33000円（税込）■材質カバー：コットン座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル脚部：アッシュ■ サイズW580×D480×H380(mm)■仕上げ脚部：ラッカー塗装■重量商品重量：8.2kg■備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

新素材新作 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

40分钟前

新素材新作 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

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