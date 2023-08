オーラリー FINX OX CHAMBRAY SHIRTS

エジプトの超⻑綿であるフィンクスコットンを細番手に紡績し高密度に織り上げたシャンブレーオックス。

素材本来の良さを引き立てるナチュラルな仕上げを行い、上質な原料による柔らかい光沢としなやかさが特徴です。

カラー BLUE CHAMBRAY

サイズ 4(着丈81cm、身幅63cm、肩幅56cm、袖丈59.5cm)

定価 33,000円

コンディション 新品未使用品

タリアトーレ、スティレラティーノ、カルーゾ、アルテア、チルコロ、ボリオリ、フィナモレ、ジャンネット、ジョンスメドレー、ザノーネ、ドルモア、インコテックス、 ソリード、ボレッリ、ベルベスト、ヘルノ、ムーレー、ブルックスブラザーズ、ビームス、シップス、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、エディフィス、バーニーズ、ルイジボレッリ、エリコフォルミコラ、オリアン、フィナモレ、グランサッソ、ルミノア、Bshop、AUBERGE、アナトミカ、l'echoppe、レショップ、

auberge、オーベルジュ、comoli、コモリ、graphpaper、グラフペーパー、ブラームス、HERILL、

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 新品、未使用

オーラリー FINX OX CHAMBRAY SHIRTSエジプトの超⻑綿であるフィンクスコットンを細番手に紡績し高密度に織り上げたシャンブレーオックス。 素材本来の良さを引き立てるナチュラルな仕上げを行い、上質な原料による柔らかい光沢としなやかさが特徴です。カラー BLUE CHAMBRAY サイズ 4(着丈81cm、身幅63cm、肩幅56cm、袖丈59.5cm)定価 33,000円コンディション 新品未使用品

