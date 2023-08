ご覧いただきありがとうございます(^-^)

ポケモンメタルコレクション

素人保管となるため神経質な方の購入は御遠慮願います(*_ _)

セット売りのものはばら売りは出来ませんのでご了承ください。

他の商品と同梱購入は多少のお値引きが可能です。

ご相談ください☆

■商品説明:

アトラスより発売され、人気の”女神転生”がコトブキヤのワンコインシリーズに待望の第4弾が登場!

全7種セット。

【セット内容】

ケルベロス

ハマヌーン

キングフロスト

ラファエル

パールヴァティ

ラミア

【シークレット】ヨシツネ

【商品詳細】

付属品:ネームプレート×各1

サイズ:約8.5~14cm(種類により異なります)

■商品状態:

品物は写真に写っているものが全てとなります。

外箱はありませんが内袋未開封、未使用品です。

大切に保管していますが、あくまで自宅での保管となります。また、保管状況により初期傷や経年劣化などがある場合があります。神経質な方や状態を極度に気になされる方は購入をご遠慮ください。

■発送方法

緩衝材で包み中身が見えないように

発送させて頂きます。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

その他おもちゃは

#たくのおもちゃ◀◁◀◁こちらをクリック

その他食玩は

#たくの食玩◀◁◀◁こちらをクリック

その他ゲームキャラクターは

#たくのゲーム◀◁◀◁こちらをクリック

ガチャ ガチャガチャ ミニチュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

