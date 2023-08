《アイテム》

【ほぼ新品】PLEATS PLEASE プリーツプリーズ Vネックワンピース

プリーツプリーズのロングシャツワンピースになります◎総柄でAラインシルエット、大きめの襟がエレガントなデザインです(^^)

《カラー》

グレー

《サイズ》

身幅:42cm

着丈:103cm(襟の付け根〜裾)

ゆき丈:67cm

※変形袖のため肩幅はわかりません。

《素材》

ポリエステル83%

綿17cm

《状態》

目立ったキズや汚れも見当たらず綺麗な状態だと思います◎

多少見落としがあるかも知れません、あくまで中古であることをご理解いただくようお願い致します。

発送は6/9〜になります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

