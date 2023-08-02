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【T-ポイント5倍】 WHITE [レフティ]ODYSSEYパター HOT WIDE DOUBLE クラブ

商品の説明

[レフティ]ODYSSEYパター WHITE HOT OG DOUBLE WIDE の出品になります。
★メンズ右利き初心者用　マルマン パワービルト　ゴルフクラブセット　K-853
練習場で試打したのみなので、ほぼ未使用品となります。(特に傷など有りません)
週末値下げ❗️PING G400LSTドライバー　おまけ付き
画像をご連絡頂き問題無ければ御検討下さい。
テーラーメイド ステルスHDドライバー 9°

限定品　ヒッコリーゴルフパター　QE2ロイヤル
利き手: 左用
[レア]　スリクソン　Z565 デザインチューニング
シャフト: スチールシャフト(34インチ)
非売品　ツアー支給　ホワイトホットツーボール　プロトインサート　33インチ
ベッドカバー: 未使用品(純正)

ピン430 　3番ウッド

商品の情報

ブランドオデッセイ
商品の状態未使用に近い

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[レフティ]ODYSSEYパター WHITE HOT OG DOUBLE WIDE の出品になります。練習場で試打したのみなので、ほぼ未使用品となります。(特に傷など有りません)画像をご連絡頂き問題無ければ御検討下さい。利き手: 左用シャフト: スチールシャフト(34インチ)ベッドカバー: 未使用品(純正)

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ブランドオデッセイ
商品の状態未使用に近い

【T-ポイント5倍】 WHITE [レフティ]ODYSSEYパター HOT WIDE DOUBLE クラブ

46分钟前

【T-ポイント5倍】 WHITE [レフティ]ODYSSEYパター HOT WIDE DOUBLE クラブ

¥20,800 ¥11,648

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