ランキング第1位 【セール】The Dark Knight ジョーカー 映画 Tシャツ サイズM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【The Dark Knight Y2k Joker "Why So Serious" 映画プロモ Tシャツ ジョーカー ダークナイト 】

年代の割には退色もなく、状態が良いと思います。

肩幅:53cm

身幅:53cm

着丈:63cm

カラー: Black

サイズ: M

ホンジュラス製

注意事項:

●落札後のキャンセル、クレーム、返品はご遠慮下さい。

●発送は毎日行っておりますが、ご入金のタイミングによってはお時間をいただく場合があります。

●勝手ながら評価の悪い方、新規の方とのお取引はいたしません。新規の方は事前に質問覧よりご連絡下さい。こちらで判断し削除させていただく場合がございます。落札後24時間以内にご連絡又は3日以内にお支払いがない場合は削除させていただきます。自動的に非常に悪い評価が付きますのでご注意下さい。

●スムーズなお取引が出来る方を希望いたします。

その他、不明点はご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

