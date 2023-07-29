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ランキング第1位 【セール】The Dark Knight ジョーカー 映画 Tシャツ サイズM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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注意事項：
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●落札後のキャンセル、クレーム、返品はご遠慮下さい。
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●発送は毎日行っておりますが、ご入金のタイミングによってはお時間をいただく場合があります。
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●勝手ながら評価の悪い方、新規の方とのお取引はいたしません。新規の方は事前に質問覧よりご連絡下さい。こちらで判断し削除させていただく場合がございます。落札後24時間以内にご連絡又は3日以内にお支払いがない場合は削除させていただきます。自動的に非常に悪い評価が付きますのでご注意下さい。
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●スムーズなお取引が出来る方を希望いたします。
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その他、不明点はご質問ください。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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【The Dark Knight Y2k Joker "Why So Serious" 映画プロモ Tシャツ ジョーカー ダークナイト 】年代の割には退色もなく、状態が良いと思います。肩幅：53cm身幅：53cm着丈：63cmカラー： Blackサイズ： Mホンジュラス製 注意事項：●落札後のキャンセル、クレーム、返品はご遠慮下さい。●発送は毎日行っておりますが、ご入金のタイミングによってはお時間をいただく場合があります。●勝手ながら評価の悪い方、新規の方とのお取引はいたしません。新規の方は事前に質問覧よりご連絡下さい。こちらで判断し削除させていただく場合がございます。落札後24時間以内にご連絡又は3日以内にお支払いがない場合は削除させていただきます。自動的に非常に悪い評価が付きますのでご注意下さい。●スムーズなお取引が出来る方を希望いたします。その他、不明点はご質問ください。

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12分钟前

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