ご覧下さりありがとうございます。

オロビアンコ ビジネスショルダーバッグ



✨極美品✨ PORTER ポーター フリースタイル ウエスト・ボディバッグ

以前、夫がメンズコーチ専門店で

COACH ブリーフケース F68030 2WAY ハンドバッグ ショルダー

旅行の際に購入・数回使ったものになります。

コーチ 2way ショルダーバッグ シグネチャー ブラック PVC

別のものを買い直したため、こちらは状態の良い内に出品致します。

【Burberry】ヴィンテージ ショルダーバック



レア商品 バーバリーブラックレーベル ショルダーバッグ

大きめサイズなのですが、黒一色ですので荷物の多くなりがちな女性の方でもお使い頂けるかと思います。

【試着のみ】PORTER(ポーター)ハイブリッド サコッシュ 737-17820

私は小ぶりなバッグが好きなので、こちらは使わない為どなたか使って頂けると嬉しいです。

希少 新品 canon キャノン ショルダーバッグ カメラバッグ 一眼レフ



【美品】コーチ ボディバッグ グラハム ユーティリティ パック ブラック レザー

画像のバッグのみの出品になります。

soe 23SS One Shoulder B.P Solotex®️ L新品



coach コーチ ミニショルダー ダブルポーチ ツインバッグチャーター好きにも

レザー部に細かな傷があります。

a-cold-wall コールドウォール スクエアデザインミニレザーショルダー

また、背面ですがクセの様な感じの様になってる箇所があります。画像にてご確認下さい。

未使用級✨U.S. POLO ASSN. Gateway ショルダーバッグ 黒

気にならない程度かとは思いますが、Usedである事から感じ方には個人差があるかと思いますのでご了承下さい。

たいよう様専用THE NORTH FACE & supreme サコッシュ



【極美品】モレスキン フォールドオーバートートバッグ 2way ブラック A4可

サイズ

BLACK EYE PATCH x FAKE AS FLOWERS FAF

底面 約29㌢×約9㌢

☆お値下げ中☆ aniary バルケッタ ショルダーバッグ

上部最大 約36㌢

とうまん様ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ イントレチャート 牛革 正規品

高さ 約24㌢

《美品》BOTTEGA VENETA イントレチャートボディバッグ

ショルダー 長さ調節可能

最終値下げ!フェラガモ ショルダーバッグ



★ダニエルアンドボブ★ショルダーバッグ 本革 エレガントブラウン

背部のファスナーは内面と繋がっており、バッグの蓋を開けなくても直接中のものを取り出す事が出来ます。

コーチ ショルダーバッグ クラッチバッグ ビジネスバック ポーチ 鞄 まとめ売り



ブリーフィング ショルダーバッグ MISSION SHOULDER 斜めがけ

Used な事・擦り傷の様な箇所がありますため、使用には問題ありませんがカテゴリーは

ハーフトラックプロダクツ +u BIG 60/40 ブラウンベージュ

「傷や汚れあり」

DIESEL ベルトバック ブラック

にしております。

コーチ COACH シグネチャー メンズ ショルダーバッグ 斜めがけ



ポーター TANKER タンカー 2層 ショルダーバッグ 黒 ブラック



CHROME HEARTS レア デニムショルダーバッグ

【発送に関して】

【GUCCI】バッグ ケース

メルカリ便にて設定日数内に発送させて頂きます。

最終値下げ GUCCI グッチ GGスプリームフラットメッセンジャーバッグ



グッチGGキャンバスサコッシュショルダーバッグブラック

らくらくメルカリ便を予定しておりますが、諸事情により

Paul Smith マルチストライプ ナイロン×レザー ショルダー バッグ

ゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。

GUCCIショルダーバッグ ボディーバッグ



Drip HALFDAYPACK Ver.2 ハーフデイパック

発送時は中に詰め物をして、梱包材でお包みした後に箱にお入れします。

GW前セール★PRADA プラダスポーツ ショルダーバッグ ナイロン 黒

見合う箱が無い場合、紙袋になります事をご了承下さい。

MANHATTAN PORTAGE X WDSミニショルダーバッグ



みう様専用

※ 詰め物ですが、緩和材の不足の場合・新聞紙を丸めビニール袋に入れたものを詰めさせて頂く場合があります。

コラボ/PORTER/ほぼ日/財布/トラベルウォレット/限定/バッグ/別注/美品



Supreme ウエストバック



【レア品】バーバリー ブルーレーベル ショルダーバッグ ノバチェック ホースロゴ

【お知らせ】

IBIZA ショルダーバック

取り置き・専用はトラブルの元になりますので引き受けておりません。

Jean Paul GAULTIER トランクバック



BVLGARI ブルガリ ロゴマニア 総柄 デニムレザー ショルダーバッグ

ご購入されてからのご質問にはお答え致しかねますので、何かございましたらコメント欄より納得行くまでご質問下さい。

美品✨dunhill シャーシ ショルダーバッグ ADロゴ レザー 黒

ただ、出品と関係ないコメントには申し訳ないのですがお答え致しかねます。

LV LOUIS VUITTON NIGOシリーズ ショルダーバッグ



【美品】オロビアンコ ショルダーバック ハンドバック 肩がけ 2way ブラック



ルイヴィトン ガストン・ウエアラブル ウォレット M81124

【その他】

コーチ メンズショルダーバッグ黒ロゴ刺繍

外出中や就寝中など、直ぐ返信出来ずお時間を頂戴する事がございます。

ルイヴィトン ダニエルmm ダミエグラフィット ショルダーバッグ



stone island ストーンアイランド ショルダーバッグ

輸送状況により、稀に遅延を伴う場合が有りますので予めご理解下さいませ...

DEER SHOULDER POUCH LIDNM がま口 バッグ



イタリア製 genten CERCHI ゲンテン カットワーク ショルダーバッグ



Patagonia ステルス・アトム・スリング 8L



イングロリアスバスターズ グッズセット

20230628

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧下さりありがとうございます。以前、夫がメンズコーチ専門店で旅行の際に購入・数回使ったものになります。別のものを買い直したため、こちらは状態の良い内に出品致します。大きめサイズなのですが、黒一色ですので荷物の多くなりがちな女性の方でもお使い頂けるかと思います。私は小ぶりなバッグが好きなので、こちらは使わない為どなたか使って頂けると嬉しいです。画像のバッグのみの出品になります。レザー部に細かな傷があります。また、背面ですがクセの様な感じの様になってる箇所があります。画像にてご確認下さい。気にならない程度かとは思いますが、Usedである事から感じ方には個人差があるかと思いますのでご了承下さい。サイズ底面 約29㌢×約9㌢上部最大 約36㌢高さ 約24㌢ショルダー 長さ調節可能背部のファスナーは内面と繋がっており、バッグの蓋を開けなくても直接中のものを取り出す事が出来ます。Used な事・擦り傷の様な箇所がありますため、使用には問題ありませんがカテゴリーは「傷や汚れあり」にしております。【発送に関して】メルカリ便にて設定日数内に発送させて頂きます。らくらくメルカリ便を予定しておりますが、諸事情によりゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。発送時は中に詰め物をして、梱包材でお包みした後に箱にお入れします。見合う箱が無い場合、紙袋になります事をご了承下さい。※ 詰め物ですが、緩和材の不足の場合・新聞紙を丸めビニール袋に入れたものを詰めさせて頂く場合があります。【お知らせ】取り置き・専用はトラブルの元になりますので引き受けておりません。ご購入されてからのご質問にはお答え致しかねますので、何かございましたらコメント欄より納得行くまでご質問下さい。ただ、出品と関係ないコメントには申し訳ないのですがお答え致しかねます。【その他】外出中や就寝中など、直ぐ返信出来ずお時間を頂戴する事がございます。輸送状況により、稀に遅延を伴う場合が有りますので予めご理解下さいませ...20230628

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

美品 ポーター エルファイン ショルダーバッグ リュック ブラック レッドMASU INVITATION HIPPIE BAGbalenciaga メッセンジャーバッグ ショルダーバックLEMAIRE 22ss Soft Flight Padded Bagカミーユフォルネ テミス新品 GIVENCHY X Josh Smith bagjean paul gaultier ジャンポールゴルチエ ショルダーバッグCOMME des GARCONS ショルダーバッグ