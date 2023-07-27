代引き人気 即日発送可 iOCHOW ブックスキャナー ドキュメントスキャナー その他

【即日発送可能】

FUKUDA フクダ 5ライン レーザー墨出し器 EK-459P

※基本的には当日発送をしてきておりますが用事があると難しい場合もあるのでご了承ください

《新品》 OtterBox LifeProof iPhon K/BLACK 30

新品未使用

非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光



週末値下げ中【美品】コンビ ネムリラ オートスイング

iOCHOW ブックスキャナー ドキュメントスキャナー S3

オートメモS



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【高速スキャン】

即日発送可 iOCHOW ブックスキャナー ドキュメントスキャナー

1700万画像の高解像度、最大A3サイズまでのスキャンに対応しており、LEDライト付きなど、多くの利点があり、ドキュメントを全体的にクリアにスキャン可能です。スペースの限られた場所でも快適にスキャンできます。

SEVENTEEN ver.2 OFFICIAL LIGHTS…

【強力な機能】

ニーボット neabot ペット用グルーミング

自動トリミングで画像中からスキャン対象以外の不要部分を削除します。書籍スキャンモードで、自動平坦化技術による見開きページの湾曲を補正し、ページを指で押さえた際に画像中から指を削除します。また、OCR技術で、スキャンしたページをWord/Excel/PDF/TXTに簡単に変換できます。(書籍スキャンモードの使用方法について、ソフトウェア内のデモビデオをご参照ください。）

りと様専用①

【多用途】

新品 ポータブル電源 大容量 500Ｗh 140400mAh

ビデオ録画やリアルタイム投影の機能は、楽譜や電子書籍の作成、指導、会議など、書画カメラ的な使い方でプレゼンテーションに利用することも可能です。様々な場面での使用に適しています。

モコ~（プロフ確認お願い致します）様専用 シーケンサー 三菱 Qシリーズ

【コンパクトサイズ】

カシオ CASIO 電子辞書 EX-word XD-SX20000

すっきりしたデザインでデスクの上でも場所を取らず、持ち運びも楽々。サイズ約8.5×7×36.1cm、重量約0.75kgのコンパクトでスタイリッシュなボディデザイン、優れる機能を詰め込みながら、折り畳み可能です。 （注意： USB端子が２つありますが、パソコンに短いほうを差し込む必要があります。給電不足の場合、同時に長いのほうはほかのUSBポートに挿すこと）

PHANTOM4 オールブラックジュラルミンケース ドローンケース

【操作簡単】

プーマさん専用なのだぁ〜^_^

USBケーブル1本でPCと接続して使用可能。PCの近くですっきり使えます。 関連するソフトウェアをインストールするだけで使用できます。簡単にデータ転送と電源供給ができ、置くだけで、書類がスキャンできます。（ソフトウェアの使用にはWindowsシステムのみ対応しています。Mac OSシステムとは互換性がありません。）

未使用☆(エコフロー) ポータブル電源 デルタ２



LINKEY スマートロック

祝いでもらった物ですが保管をしていましたが使用しないため出品しました。

【お値下げ対応致します】SEIKO clock SS502Y セイコー置き時計

使った事がないため詳細はお調べいただけると幸いです。

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1700万画素 非破壊 自動平坦化 最大A3サイズ対応 多言語OCR機能 USB書画カメラ オフィス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【即日発送可能】※基本的には当日発送をしてきておりますが用事があると難しい場合もあるのでご了承ください新品未使用iOCHOW ブックスキャナー ドキュメントスキャナー S3【高速スキャン】1700万画像の高解像度、最大A3サイズまでのスキャンに対応しており、LEDライト付きなど、多くの利点があり、ドキュメントを全体的にクリアにスキャン可能です。スペースの限られた場所でも快適にスキャンできます。【強力な機能】自動トリミングで画像中からスキャン対象以外の不要部分を削除します。書籍スキャンモードで、自動平坦化技術による見開きページの湾曲を補正し、ページを指で押さえた際に画像中から指を削除します。また、OCR技術で、スキャンしたページをWord/Excel/PDF/TXTに簡単に変換できます。(書籍スキャンモードの使用方法について、ソフトウェア内のデモビデオをご参照ください。）【多用途】ビデオ録画やリアルタイム投影の機能は、楽譜や電子書籍の作成、指導、会議など、書画カメラ的な使い方でプレゼンテーションに利用することも可能です。様々な場面での使用に適しています。【コンパクトサイズ】すっきりしたデザインでデスクの上でも場所を取らず、持ち運びも楽々。サイズ約8.5×7×36.1cm、重量約0.75kgのコンパクトでスタイリッシュなボディデザイン、優れる機能を詰め込みながら、折り畳み可能です。 （注意： USB端子が２つありますが、パソコンに短いほうを差し込む必要があります。給電不足の場合、同時に長いのほうはほかのUSBポートに挿すこと）【操作簡単】 USBケーブル1本でPCと接続して使用可能。PCの近くですっきり使えます。 関連するソフトウェアをインストールするだけで使用できます。簡単にデータ転送と電源供給ができ、置くだけで、書類がスキャンできます。（ソフトウェアの使用にはWindowsシステムのみ対応しています。Mac OSシステムとは互換性がありません。）祝いでもらった物ですが保管をしていましたが使用しないため出品しました。使った事がないため詳細はお調べいただけると幸いです。1700万画素 非破壊 自動平坦化 最大A3サイズ対応 多言語OCR機能 USB書画カメラ オフィス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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