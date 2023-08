注目のブランド timberland 海外限定 euro us10 ユーロハイカー hiker スニーカー

海外限定 ティンバーランド ユーロハイカー

カナダで購入しました。

日本での発売はありませんので、

おそらく被ることはないです。

サイズが大きくて履けませんでした。。。

参考に、フィールドブーツ、3eyeは

27.5cmを履いています。

ユーロハイカーは0.5-1cmサイズ下げた方がいいと思います。

サイズ 28.0cm(us10)

カラー ブラウン

新品未使用です!

箱もあります。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ティンバーランド 商品の状態 新品、未使用

