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激安人気新品 引き取り限定　バジリスクII スロット　実機　パチスロ　コイン不要機　家庭用電源 パチンコ/パチスロ

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奈良県生駒市
アイムジャグラー5号機
★★引き取り限定★★
引き取り限定　バジリスクII スロット　実機　パチスロ　コイン不要機　家庭用電源
月曜日～土曜日、朝から夕方頃まで対応可能
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奈良県生駒市★★引き取り限定★★月曜日～土曜日、朝から夕方頃まで対応可能購入後要相談でお願い致します。パチスロ実機バジリスクII 実機コイン不要機付きドアキー、設定キー付き家庭用100V電源対応出品段階で球切れなどは見受けられません。素人出品の為購入後のサポート、返品等は一切対応出来ません。設定など含め説明書ありません。知識ある方のご購入をお願い致しますホール稼働、実使用していた中古品です。トラブル防止の為傷や擦れ汚れ等気にされる方、神経質な方はお控え下さい。

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28分钟前

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¥13,800 ¥11,730

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