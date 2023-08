種類豊富な品揃え ITZY 1st ペンミ 2nd MD 特典 ポラロイド リュジン 1種 アイドル

⭕️ 即購入可能

鵺戯‧✧様専用ページ



ITZY The 1st Fan Meeting "있지 믿지, 날자!"

公式 グッズ 2nd OFFICIAL MD

ポラロイド リュジン 1種

初期傷などはあるかと思います。

あくまでも一度人の手に渡ったものです。

神経質な方は購入をご遠慮ください。

個人保管、海外製品にご理解いただければ幸いです。

ネコポスまたはゆうパケット/ゆうパケットポストでの発送を予定しております。

配送方法を変更させていただく場合がございます。

※出し惜しみの為、単品お値下げ不可です。同梱の場合は送料差額分お値引き可能です。突然出品を取り消す場合がございますので、予めご了承ください。

ITZY 1st ペンミ 2nd MD 特典 ポラロイド リュジン 1種

プロフも一読いただけると助かります。

よろしくお願いいたします☺︎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

