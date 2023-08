お得セット レコード けいおん！ K-ON! "DOnuts"BOX Vinyl 7inch 邦楽

けいおん!の7インチレコードのボックスセットです。

Amphibian 資料セット サイン付き アルバム未収録曲多数!

2012年8月11日発売。

値下げ中 FISHMANS - Long Season レコード



中塚 武 LYRICS LPレコード 新品未使用

ジャケ折れやボックスの凹みやインナースリーブの破れも無く綺麗です。

坂本龍一 async レコード2枚組



あいみょん】君はロックを聴かない/青春と青春と青春【レコード】

再生も問題ありませんでしたが、「Happy!? Sorry!!」のみリング状の擦れがあります(写真参照)。

22-161EPです❗岡林信康 編曲・演奏 はっぴいえんど / 家は出たけれど

針飛びやノイズは出ませんでしたが、気になると思うので相場より少しだけ安めで出品させていただきます。

佐々木剛 あの手この手 誰も知らない唄 仮面ライダー テイチク A-83



also beauty:beast remix レコード

#けいおん!

SHUREN THE FIRE RAGE AGAINST ME TBH シュレン

#放課後ティータイム

SWANKY SWIPE 新品シールド 3LP

#桜高軽音部

坂本龍一 / ウラBTTB LP

#豊崎愛生

『世界』‬ ‪arca LUCA & haruka nakamura

#日笠陽子

レア新品未開封 中島美嘉 NANA starring Glamorous sky

#佐藤聡美

GLOOM 鋲ベルト スタッズ STUDS CRUST D-BEAT NOISE

#寿美菜子

ジョニー吉長 SUNSET SKYに乾杯 ありがとう レコード

#竹達彩奈

GENIUS 2000 安室奈美恵 レコード

#アニソン

【未開封】具島直子 レコード 3枚セット カラーヴァイナル仕様

#カラーヴァイナル

フラワートラベリンバンド サトリ レコード

#アニソンレコード

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

けいおん!の7インチレコードのボックスセットです。2012年8月11日発売。ジャケ折れやボックスの凹みやインナースリーブの破れも無く綺麗です。再生も問題ありませんでしたが、「Happy!? Sorry!!」のみリング状の擦れがあります(写真参照)。針飛びやノイズは出ませんでしたが、気になると思うので相場より少しだけ安めで出品させていただきます。#けいおん!#放課後ティータイム#桜高軽音部#豊崎愛生#日笠陽子#佐藤聡美#寿美菜子#竹達彩奈#アニソン#カラーヴァイナル#アニソンレコード

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

亜蘭知子 浮遊空間/MidnightPretenders 未使用送料込み【山下達郎】帯付きレコード 「RIDE ON TIME」新品 カネコアヤノ / タオルケットは穏やかな 2枚セットLP レコード和ジャズ Orig サミー ソウル・アンド・ソウル 石川晶とカウントバッファロー送料0円■非売品☆椎名林檎HF INTERNATIONAL丸の内サディスティック