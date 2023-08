競売 ワンピース　謀略の王国　パラレル枠サーチ済み　カートン分288パック　未開封 ワンピース

★出品中の商品は【即購入可能】です。

出品物は個別管理をしていますので基本的には在庫がございます。

稀に専用出品や同梱の際に消し忘れの物がある場合がございます。

その際はキャンセルさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さいませ。

配送や購入などに関してプロフィールに記載しております。

≪必ずご確認ください。≫

●こちらはサーチ済みパックの商品となります。

パック数は1カートンと同じ288パックとなります。

パラレル入りのパックのみを差し替えている形ですので、パラレル枠は抜き忘れがない限り当たりませんが、SRは1箱の封入率通り(1箱辺り3枚〜)入っております。

パックは未開封の為、中身の状態等気になさる方はご購入をご遠慮下さい。

●金額に関して手数料・送料・状態・出品時のメルカリ最安値価格などを考慮しての料金設定となっておりますので、ご理解いただいた上でご購入下さいませ。

【検索ワード】

ワンピ

ワンピースTCG

サボ

ドフラミンゴ

ビビ

レベッカ

カートン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

