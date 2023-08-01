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豪華 coach camera shoulder bag ショルダーバッグ

商品の説明

coachのカメラバッグ、ミニバッグです♪
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２回使用して以来、使っていなかった為
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出品しました！
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ショルダー部分の調節ができ、
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#メンズバッグ#ショルダーバッグ#ミニバッグ
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商品の情報

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商品の状態未使用に近い

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coachのカメラバッグ、ミニバッグです♪２回使用して以来、使っていなかった為出品しました！汚れなどなく美品です。 ショルダー部分の調節ができ、落ち着いたダークブラウンで合わせやすいです！#メンズバッグ#ショルダーバッグ#ミニバッグカラー···ダークブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態未使用に近い

豪華 coach camera shoulder bag ショルダーバッグ

56分钟前

豪華 coach camera shoulder bag ショルダーバッグ

¥10,000 ¥8,500

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