【僕のヒーローアカデミア ヒロアカフィギュアまとめ売り 15体セット】

・THE AMAZING HEROES vol.22 ミルコ

・THE AMAZING HEROES vol.23 プレゼントマイク ×2

・THE AMAZING HEROES vol.25 常闇踏陰

・THE AMAZING HEROES vol.26 ベストジーニスト

・THE AMAZING HEROES vol.28 耳郎響香

・THE AMAZING HEROES vol.29 轟焦斗

・THE AMAZING HEROES vol.30 爆豪勝己

・THE AMAZING HEROES vol.31 波動ねじれ

・THE AMAZING HEROES vol.32 麗日お茶子

・THE AMAZING HEROES vol.33 ファットガム

・BRAVE GRAPH緑谷出久

・BRAVE GRAPH心操人使

・AGE OF HEROES 相澤翔太 イレイザーヘッド

・AGE OF HEROES 芦戸三奈 ピンキー

・THE EVIL VILLAINS vol.7荼毘

新品未開封で未使用ですが、プライズ品のため、外箱等の初期キズや凹みが気になる方はお控えください。

写真確認の上、ご購入の検討のほどよろしくお願いいたします。

緩衝材に包んで郵送致します。

他にも多数出品しています。複数購入でお値引き致しますのでコメントください。

⚠️他タブで、フィギュアを2体セット等として同じ商品を出品しています。そちらが売り切れになった場合、こちらのタブの商品は購入できません。

随時、内容が更新していく可能性があります。

何かあればお気軽にコメントください☺︎

#僕のヒーローアカデミア

#ヒロアカ

#AGEOFheroes

#THEEVILVILLAINS

#THEamazingHEROS

#ミルコ

#まとめ買い

#フィギュア

#複数

#ベストジーニスト

#トップヒーロー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

