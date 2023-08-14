人気を誇る 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

6月から保護猫を預かることになったので、
トラックファニチャーオットマン
購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。
【送料込】カリモク60 オットマン スタンダードブラック
よろしくお願いいたします。
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最終値下げ UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
トラックファニチャーオットマン
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先日こちらでお譲りいただきましたが、
ウニコ unico オットマン アルベロ ソファ
サイズが合わなかったため出品となります。
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トラックファニチャーオットマン
商品はきれいでとても素敵なものです。
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引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。
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トラックファニチャーオットマン
購入金額：33000円（税込）
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■材質
最終値下げ UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
カバー：コットン
トラックファニチャーオットマン
座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル
【送料込】カリモク60 オットマン スタンダードブラック
脚部：アッシュ
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■ サイズ
トラックファニチャーオットマン
W580×D480×H380(mm)
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■仕上げ
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脚部：ラッカー塗装
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■重量
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商品重量：8.2kg
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■備考
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付属：脚部フェルト
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カバー：手洗い・ドライクリーニング可
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6月から保護猫を預かることになったので、購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。よろしくお願いいたします。先日こちらでお譲りいただきましたが、サイズが合わなかったため出品となります。商品はきれいでとても素敵なものです。引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。購入金額：33000円（税込）■材質カバー：コットン座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル脚部：アッシュ■ サイズW580×D480×H380(mm)■仕上げ脚部：ラッカー塗装■重量商品重量：8.2kg■備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可