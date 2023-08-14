人気を誇る 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

6月から保護猫を預かることになったので、

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購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。

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よろしくお願いいたします。

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先日こちらでお譲りいただきましたが、

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サイズが合わなかったため出品となります。

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商品はきれいでとても素敵なものです。

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引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。

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購入金額：33000円（税込）

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■材質

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カバー：コットン

トラックファニチャーオットマン

座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル

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脚部：アッシュ

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■ サイズ

トラックファニチャーオットマン

W580×D480×H380(mm)

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■仕上げ

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脚部：ラッカー塗装

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■重量

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商品重量：8.2kg

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■備考

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付属：脚部フェルト

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カバー：手洗い・ドライクリーニング可

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

6月から保護猫を預かることになったので、購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。よろしくお願いいたします。先日こちらでお譲りいただきましたが、サイズが合わなかったため出品となります。商品はきれいでとても素敵なものです。引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。購入金額：33000円（税込）■材質カバー：コットン座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル脚部：アッシュ■ サイズW580×D480×H380(mm)■仕上げ脚部：ラッカー塗装■重量商品重量：8.2kg■備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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