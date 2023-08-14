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人気を誇る 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

商品の説明

6月から保護猫を預かることになったので、
トラックファニチャーオットマン
購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
よろしくお願いいたします。
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ

最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3

トラックファニチャーオットマン

【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
先日こちらでお譲りいただきましたが、
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
サイズが合わなかったため出品となります。
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3

トラックファニチャーオットマン
商品はきれいでとても素敵なものです。
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック

ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3

トラックファニチャーオットマン
購入金額：33000円（税込）
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック

ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
■材質
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
カバー：コットン
トラックファニチャーオットマン
座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
脚部：アッシュ
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ

最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
■ サイズ
トラックファニチャーオットマン
W580×D480×H380(mm)
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック

ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
■仕上げ
最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3
脚部：ラッカー塗装
トラックファニチャーオットマン

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■重量
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
商品重量：8.2kg
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トラックファニチャーオットマン
■備考
【送料込】カリモク60 オットマン　スタンダードブラック
付属：脚部フェルト
ウニコ　unico オットマン　アルベロ　ソファ
カバー：手洗い・ドライクリーニング可

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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6月から保護猫を預かることになったので、購入者がいなければ来週いっぱいで出品を取り消す予定です。よろしくお願いいたします。先日こちらでお譲りいただきましたが、サイズが合わなかったため出品となります。商品はきれいでとても素敵なものです。引取り希望の方は8,500円でお譲りいたします。購入金額：33000円（税込）■材質カバー：コットン座：ウレタンフォーム・ポリエステル綿・フェザー・ポケットコイル脚部：アッシュ■ サイズW580×D480×H380(mm)■仕上げ脚部：ラッカー塗装■重量商品重量：8.2kg■備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

人気を誇る 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

16分钟前

人気を誇る 最終値下げ　UNICO ウニコ BETHAN オットマンBE-F3 オットマン

¥11,000 ¥9,350

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出品者

bc89cebb7d5e

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bc89cebb7d5e
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