★ Nike WMNS Air Force 1 Low Shadow "White Magic Flamingo"

ナイキ ウィメンズ エア フォース 1 ロウ シャドウ "ホワイト マジック フラミンゴ CI0919-102

【ブランド】

★ NIKE ナイキ

【カラー】

★ WHITE/WHITE-MAGIC FLAMINGO

ホワイト/ホワイト-マジック フラミンゴ

【サイズ】

★表記:24cm

【商品状態】

★USED品ですので、履き口に薄汚れ、若干のソールの減りはございますが、特筆するダメージは無く、全体に状態は良好です。

【付属品】

★本体のみ

【その他】

★USED品になりますので、説明しきれない部分や、人により感じ方等の違いがございますので、USED品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。

【注意事項】

★出来るかぎりスムーズに対応させて頂きますが、仕事の都合上、質問等のご返信や発送が遅れる場合がございますので、ご了承下さいませ。

★基本的に土日祝日は発送対応しておりません。

★★ 必ずプロフィールや出品内容をよくご確認下さい。ご購入=プロフィール欄・商品説明をご承諾と判断させて頂きます ★★

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

