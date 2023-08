数量限定価格!! BTS 映画 Love yourself in SEOUL フーディ Sサイズ K-POP/アジア

☆映画 LOVE YOURSELF in Seoul MDグッズ☆

LUCKY BOXにも入っていなかった超レアグッズ!

非公式ではなく正規品の新品未開封品です。ご安心ください。

オフィシャルショップでは即完売の商品。

ご希望の方はお早めにどうぞ!

■再入荷しません!

■発売当時、楽天やqoo10では1.5万円以上の高値で販売されておりました。

■EMS送料が値上げされたため、単品購入でのお値下げ❌。

■希少価値のある商品であるにも関わらず、それを全く理解されていない方からの値下げ交渉が多いので、非常識な値下げ交渉される方はブロック致します。

#防弾少年団 #BTS #ばんたん #バンタン #RAPMONSTER #RM #JIN #SUGA #JHOPE #JIMIN #V #JUNGKOOK #ナムジュン #ソクジン #ユンギ #ホソク #ジミン #テヒョン #ジョングク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

