小物などお買い得な福袋 album di famiglia☆ラウンドネックジャンプスーツ サロペット/オーバーオール

album di famigliaのノーカラージャンプスーツです。

アルバムのオーバーオールは毎年デザインや色を変え販売され大人気ですが襟がないデザインは珍しくスッキリしていて上着も選ばないので重宝すると思います。

お色はグレー

cotton100%

もったいなくて2~3回短時間の着用のみで洗濯しクローゼット保管していました。

お探しの方いかがですか?

身幅60

総丈142

股下54

カラー...グレー

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

