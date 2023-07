新着商品 90s CHOOSE Tシャツ LIFE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

90年代後半〜00年初頭ぐらいのヘインズ Heavy Weight ボディーにChoose LifeプリントTです。

【90s】USA製 STAR WARS キャラクター ムービー Tシャツ

使用感 スレ 畳ジワなどはありますが 頻繁に着用しておらず 年代のわりには綺麗かと思います。

00s rage against the machine tシャツ ビンテージ



シュプリーム Supreme Scratch Tee

サイズL

XLサイズ M.I.A. BOILER ROOM ボイラールーム Tシャツ

着丈 約71センチ

【Supreme】2017SS M.C. Escher Collage Tシャツ

肩幅 約52センチ

【希少カラー】シュプリーム カラフル センターロゴ 半袖 Tシャツ 橙

身幅 約54.5センチ

マカナレイ アロハシャツ シルク 和柄

袖丈 約19.5センチ

【新品】Supreme Gonz Nametag S/S Top L サイズ



ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHITE) Sサイズ

カラー···ホワイト

the rolling stones ベロT ローリングストーンズ Tシャツ

袖丈···半袖

リメイクRich hippie 花柄ハンド刺繍デッドストックフランス軍

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

シュプリーム Shrek Tee 白L

ネック···クルーネック

グレイトフルデッド '94ラスベガス ネバダTOURTシャツ



RATS TTE

トレインスポッティング

Guns N' Roses ガンズ ヴィンテージ Tシャツ

90stシャツ

近未来Boy Tシャツ XL STUSSY ビームス 好き

ビンテージtシャツ

韓国 paragraph トップス

ヴィンテージtシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90年代後半〜00年初頭ぐらいのヘインズ Heavy Weight ボディーにChoose LifeプリントTです。使用感 スレ 畳ジワなどはありますが 頻繁に着用しておらず 年代のわりには綺麗かと思います。サイズL着丈 約71センチ肩幅 約52センチ身幅 約54.5センチ袖丈 約19.5センチカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネックトレインスポッティング90stシャツビンテージtシャツヴィンテージtシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【FearOfGod】ショートスリーブ"FG"Tシャツ着用1回 cronos オーバーサイズ 半袖 tシャツ L トレ未着用モンクレール T M【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ入りtシャツ 入手困難90s Kermit カーミット ヴィンテージ パロディ Tシャツ USA L90s Vintage Calvin Klein Truth T Shirt新品タグ付き ヴィヴィアンウエストウッドマン Tシャツ ミニラMAN 金箔 レアBALMUNG バルムング 20SS バックオープン シャツ ホワイト新品 XXL 23ss マルジェラ パックT Tシャツ ネイビー系 4884