最後の一点になりました。

メルカリ便送料込み

すでに絶版になります。

1992年のドイツ・ツーリングカー選手権でワークス有力チームとして大活躍したシュニッツァー・モータースポーツのBMW・M3の電動ラジコンキットです。

未使用・未組立品になります。

シャーシーはシャフトドライブによる4WDのTT-01型になります。

特徴的なフロントグリルはプラ部品なので、精密な仕上がりが期待できます。

RC装置やバッテリーなどは含まれません。

ステッカーにシワがあるように見えますが、外装ビニールのシワで、ステッカーそのものにシワや黄ばみは見受けられません。

大判故に、やや反りがあります。

2004年の製品ですので、箱には経年相応に色褪せ・傷・シワ・凹み・シミなどの傷みがあります。

中身は概ね綺麗ですが、ポリカボディの微細な擦り傷などはご容赦ください。

現在では入手も困難ですので、探していた方はいかがでしょうか?

プチプチに包んでダンボール梱包で発送します。

他にも多数のRCパーツなどを出品中です。

下記のハッシュタグをタップして、関連の出品一覧をご覧ください。

#RCカー・スペアパーツの出品一覧

#GTカー・ツーリングカー関連の出品一覧

#プラモデル・模型関連の出品一覧

ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく質問ください。

宜しくお願い致します。

#タミヤ

#田宮模型

#RC

#RCカー

#ラジコン

#ラジコンカー

#BMW

#BMWM3

#M3

#DTM

#シュニッツァーBMW

#ヴィンテージRC

#ビンテージRC

種類···車・トラック

ジャンル(ラジコン)···オンロードカー

スケール···1/10

完成品/組立品···組立品

商品の情報 ブランド タミヤ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド タミヤ 商品の状態 傷や汚れあり

