新品未使用レオナールのファー付きダウンコートです。

お衿のファーはラムの毛皮です。取り外しができます。

お色は写真より落ち着いた玉虫色のピンク系です。

お衿と袖口の裏はブル ー系の幾何学模様で折り返して頂きますと、とてもモダンです。

≪サイズ≫(タグの表示)

身長154~162

バスト86~94

表地ポリエステル100 %

ダウン80% フェザー20%

毛皮 ラム

渋谷東急本店で購入し1度も着ることなくクローゼットに大切に保管しておりました。

品の良いとても綺麗なお品です。

#レオナール

#ダウンジャケット

#レオナールジャケット

#ファー付きジャケット

#ピンク色ジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 新品、未使用

