充実の品 / 宇多田ヒカル LP 新品未開封 邦楽

宇多田ヒカル / First Love LP('99/JPN)

東芝EMI / TOJT-24141〜2(2枚組)

1stアルバム

自宅長期保存です。

新品未開封未使用品です。

長期保存によりビニールなどに劣化が見られます。ジャケの状態は、お写真を確認ください。

20年以上前の品物になりますのでご了承いただける方のみご購入をお願いします。

すり替え防止の為、返品はお受け致しません。宜しくお願い致します。

#宇多田ヒカル

#レコード

#アナログ

#ファーストラブ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

