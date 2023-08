ご覧頂きましてありがとうございます。

マリアアントニオ長袖ワンピース



新品★QUEENS COURT★クイーンズコート★デニムシャンブレーワンピース★

★即購入大歓迎

keisuke kanda ケイスケカンダ セーラー巻水玉ワンピース



美品 ワンピース エムズグレーシー 40 お値引き中

☆.+*:゜+。.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜

【新品】23区 大きいサイズ 46 スリットネック ワッフル ワンピース

レトロな大漁旗を柿渋染めして使用

マルジェラ 変形 ワンピース

カシュクール ノースリーブ ワンピース

ダイアンフォンファステンバーグ ワンピース



【極美品】トゥービーシック フレアワンピース 花柄レース リボン ブラック 42

羽織りもの ロングベストにもなります。

完売★新品未使用★SNIDEL バックフレアミニニットAラインワンピース タグ付



FLOWER PLEATS DRESS Perfume closet

程よいギャザー 大人可愛い ふわっと優しく

redvalentino ワンピース



✴︎レッドヴァレンティノ ベロアワンピース✴︎

※補修跡あります 柿渋染めムラあります

FENDIミニワンピkids

※白色ワンピースは含まれません

mina perhonen Tシャツ ロングワンピース



DEA.by ROBE de FLEURS/ディアバイローブドフルールワンピース

☆★ サイズ 平置き採寸☆★

エスカーダ ワンピース 36 美品 値下げ

着丈約104センチ

セルフポートレイト 白×黒 チェック柄 ワンショルダーワンピース xsサイズ5号

胸幅54センチ

ルルゲッタ ねこ柄袖付きワンピース

肩幅39センチ

最終お値下げ新品 レオナール ワンピース

ポケット1

【シルク100%】Tory Burch サイズ0 2wayリボン ワンピース



Natural by Foxey フォクシー リネン 麻 ワンピース 38

多少の誤差はお許しください。

♡即完売 2023SS 今期 スカーフペイズリープリントワンピース ピンク



ラコステ LACOSTE ベルトデザインポロドレス ワンピース 綿 サイズ38

素材 木綿100%

イノセントワールド ハイウエストジャンパースカート 黒/春物カーディガン 生成?

裏地無し

kay me ケイミー ワンピース ホワイトジオ ヴィーナスワンピース



バーバリーロンドン ワンピース【未使用長期保管品】ブラック×チェック 裏地あり

着画モデル身長156cm

MILK ラブベリードレス フルーツ柄ワンピース



バーバリーロンドン 総柄 2way ワンピース ベージュ ホースロゴ ベルト

ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.

【美品】ブルーレーベルクレストブリッジ 半袖ワンピース サイズ38,M からし色



フォクシー FOXEY フォクシーブティック ワンピース 42 新品 タグ付き

注意事項

新品 23区 ドレス ワンピース バックサテンシャンタン サイズ38 M

*古布からのリメイクの為、気を付けて制作していますが、時代を経た布からのリメイク手づくり品の一点ものであることに、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。

PINKY & DIANNEタグ付きワンピース



MARIHA シルクワンピース ドレス

*画面上と実物では色が異なって見える場合があります。

Christian Dior 90s 00s 襟付き 花柄 ニット ワンピース



新品&未使用!【YOKO CHAN】ノースリーブバルーンワンピース(ブラック)

*縫製等に関しまして、既製品のように厳しい審査を受けたものでは有りませんのでご了承下さい。

RED VALENTINO 花柄カッティング ワンピース



美品 セオリーリュクス ワンピース ブラック フォーマル

*手に取ってご覧頂け無いので、何か気になること、お聞きになりたいことがありましたら、コメントでお尋ね下さい。

新品☆KATE SPADE NEW YORK ケイトスペード ワンピース 4



【obliM】米沢別注チュールキャミワンピース/イエロー



新品タグ付き Moncler モンクレール おしゃれなシャツワンピース

#着物リメイク #古布 #唯一無二 #古布のおくりもの #柿渋染め #大漁旗

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きましてありがとうございます。★即購入大歓迎☆.+*:゜+。.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜+。.☆.+*:゜レトロな大漁旗を柿渋染めして使用カシュクール ノースリーブ ワンピース羽織りもの ロングベストにもなります。程よいギャザー 大人可愛い ふわっと優しく※補修跡あります 柿渋染めムラあります※白色ワンピースは含まれません☆★ サイズ 平置き採寸☆★ 着丈約104センチ胸幅54センチ 肩幅39センチ ポケット1多少の誤差はお許しください。素材 木綿100% 裏地無し 着画モデル身長156cmღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.注意事項*古布からのリメイクの為、気を付けて制作していますが、時代を経た布からのリメイク手づくり品の一点ものであることに、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。*画面上と実物では色が異なって見える場合があります。*縫製等に関しまして、既製品のように厳しい審査を受けたものでは有りませんのでご了承下さい。*手に取ってご覧頂け無いので、何か気になること、お聞きになりたいことがありましたら、コメントでお尋ね下さい。#着物リメイク #古布 #唯一無二 #古布のおくりもの #柿渋染め #大漁旗

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

女子会に アメリカサイズ8♡冠婚葬祭に♡大切なシーンに♡アミティエワンピースミカエルの祝福jsk[限定お値下げ]美品⭐️マックスマーラ 最高級黒タグ ピアノフォルテ 膝丈ワンピース 36専用!値下*未使用◆エムズグレーシーローズワンピース(36)◆¥47300最終値下げ!セルフォード デート・卒入学・お仕事に!ノースリーブワンピース