最終値下げ サイン入ブロマイド スクールアイドルミュージカル 椿ルリカ(堀内まり菜) アイドル

「スクールアイドルミュージカル」椿ルリカ・堀内まり菜のサイン入りブロマイドです。

2022年12月東京公演の会場物販で購入したものです。

開封後、即テープ付スリーブに封入、ブロマイド専用アルバムで保管しているものです。

発送時は商品写真のように硬質カードケースに収納し、緩衝材を入れて梱包します。

(商品写真の表面に見えるキズはケースのものです)

上記の通り、状態良好を保つため万全を期しておりますが、素人管理である点はご了承の上でご購入頂きますようお願い致します。

気になる点などは気軽にコメントください!

#ラブライブ

#スクールアイドルミュージカル

#椿ルリカ #堀内まり菜

