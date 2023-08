●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)

【ブランド】

MONCLER(モンクレール)GENIUS(ジーニアス)

6 Moncler 1017 ALYX 9SM

【モデル】

CALISTE GIUBBOTTO (レディース)

ダウンジャケット/ダウンパーカー

09Y-1A50210-C0631

【素材】

表地:ナイロン100%

詰物:ダウン90%,フェザー10%

【カラー】

999 (ブラック)

【付属品】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)

【コンディション】

新品未使用

(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)

【サイズ】

●サイズ0 (日本女性サイズS-M相当)

身幅約57.5cm、前着丈約43.5cm、ジップ約53.5㎝、後ろ着丈約55cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約61cm、 肩幅約51.5cm

【コメント】

2020-2021AW モンクレール(MONCLER) ジーニアスライン(GENIUS) 6 Moncler 1017 ALYX 9SMのダウンジャケットCALISTE(レディース)です。

両肩にロゴワッペンが付いた、ALYXらしいデザインです。イタリア買い付け品ですが、日本での取り扱い量が多いモデルについてはモンクレールジャパンのタグが付く場合がございます。

●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。

●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。

●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。

#moncler

#モンクレール

【GENIUS/ジーニアス/アリクス 1017 ALYX 9SM/CALISTE GIUBBOTTO/カリステ/ダウンジャケット/ダウンパーカー/2020-2021AW/秋冬/ブラック/サイズ0(S-M相当)】

