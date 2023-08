春先取りの CRASH マウジー　HW LOOSE デニム STRAIGHT デニム/ジーンズ

表参道のSHEL'TTERで購入しました。

1度だけ着用したのみで、未使用に近いです。

クラッシュは大きすぎず、丁度良い空き方です。

サイズは26インチになります。(詳細は下記マルイ公式サイトより抜粋したものをご参照ください。)

ウエスト:68cm

ヒップ:101.2cm

股上:31.2cm

わたり幅:33.6cm

裾幅:23.6cm

股下:76cm

お値下げも検討しますので、お気軽にコメントお願いします!

☆☆公式サイトより☆☆

メンズライクな雰囲気を残しつつも、女性らしくブラッシュアップされたダメージデニム。

股上は高くウエストはすっきりとしたシルエットになるよう作りこまれており、腰回りを綺麗に魅せてくれます。

裾にかけてゆったりとしたストレートで縦の足のラインを強調し、足長効果のあるシルエット。

少し長めに仕上げたレングスで、お気に入りのヒールに合わせてより脚長効果も◎

裾をロールアップして足首を見せてもGOODなバランスです。

一本ずつ手作業で仕上げたヴィンテージ感たっぷりな風合いは、ラフな春夏のスタイルにぴったり。

綺麗目なブラウスやシャツをカジュアルUPして見せるスタイリングや、コンパクトなTシャツやタンクトップでオーセンティックでヘルシーなスタイリングにも。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マウジー 商品の状態 未使用に近い

