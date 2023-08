お気にいる 超合金 ガンダム・エアリアル コミック/アニメ

超合金

のみの販売です。

商品詳細

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主人公機ガンダム・エアリアルが超合金にて登場。重みのあるダイキャストパーツや発光ギミックを盛り込み、高級感溢れる仕様。 「超合金」の特徴であるダイキャストを、関節や個性的なフィンデザイン等にふんだんに使用。ずっしりとした手触りだけでなく、金属のマテリアル感などを楽しむことができる。 頭部に発光ギミックを内蔵し、臨場感のある展示が可能。各部に施された精密なマーキングと合わせて、完成品ならではの存在感を感じられる。

・約180mmのサイズがもたらす存在感。超合金ならではのダイキャストによる金属の質感や、各部に施された彩色、マーキングが、より一層の高級感をもたらしている。 ・特徴的なプロポーションを忠実に再現。ビームライフルやシールドといった各種武装も付属。 ・全身に配された金色の一部にはダイキャストを使用。金属の持つマテリアル感が際立つ。 ・また、頭部や胸部等のスモークブラック部にはクリアパーツを採用。内部には特徴的なラインを見ることができる。 ・頭部に発光ギミックを内蔵し、ツインアイが発光。魅力的な視線表現が可能。 ・シールドは分離し、ガンダム・エアリアル本体に装着が可能。

サイズ

全高:約180mm

材質

ABS、PVC、ダイキャスト製

セット内容

・本体

・交換用手首左右各4種

・ビームライフル

・ビームライフル用ジョイント

・ビームライフル エフェクト

・ビームサーベル柄×2

・ビームサーベルエフェクト×2

・シールド一式

・シールドグリップ

・ジョイントパーツ一式

・頭部アンテナ(予備)

・専用台座

・支柱

・武器ホルダー左右

・LR41×3(テスト用電池付)

★新品未開封★

★送料込み★

★輸送されてきた状態で発送致します。

なお、新品未開封となりますので商品不具合等ございましたら直接メーカーへのお問い合わせをお願い致します★

★箱のまま、段ボール梱包して発送致します★

新品未開封ですが自宅保管なので神経質な方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。

超合金 ガンダム・エアリアル



又、店頭に並んでいた商品の為、外箱に細かな初期傷が多少ある事をご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

輸送中の事故については対応できませんのでお願いいたします。

キャラクター···ガンダム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

