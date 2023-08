TOM FORDのサングラスです。

新品未使用。専用メガネケース、メガネ拭き、

TOM FORDカード

定価は¥53,900

試着のみ、新品ですが未使用に近いにしています。

型番はTF466、色は表はメタリックブラウン、

裏はブルー。

TOMFORDの中でも人気のティアドロップです。

ユニセックスでご使用いただけます。

これからのシーズンにサングラスは必須アイテムですよね。

この機会に是非ご検討下さい。

よろしくお願いいたします!

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 未使用に近い

