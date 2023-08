華麗 LAYERD essay OVERSIZED T-SHIRTS LONG Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

essay

TS-2 – LAYERD OVERSIZED LONG T-SHIRTS

新品未使用

col: BLACK (ES Gang)

size: ONE SIZE

price : 14,000yen (no tax)

素材 : cotton 100%*ヘビーウェイトコットン天竺

サイズ寸法

着丈: 約 73cm

身幅: 約 64cm

肩幅: 約 59cm

袖丈: 約 67cm

USミュージックシーンをオマージュデザインしたグラフィックを

フロントに大胆に乗せたTシャツと、

ロングスリーブシャツをレイヤードさせた

2枚で1セットとなる「LAYERD OVERSIZED LONG T-SHIRTS 」

誰もが既視感を覚えるデザインを

ESSAYなりのアプローチでエディットをしており、

Tシャツとロングスリーブシャツ(無地)を重ねて、

レイヤードさせた仕様となっています。

90’s SKATER MUSIC SCENE’S からインスパイアされた

オマージュデザインのオリジナルグラフィックだけでなく、

90’sらしいTシャツとのレイヤードデザインが、

当時の雰囲気をさらに盛り上げます。

Tシャツとロングスリーブシャツ(無地)は縫い合わせていないため、

個々で着ることが出来るので、

夏場は「Tシャツの単体」としても着用が可能です。

ボディにはヘビーウェイトコットン天竺を採用しており、

6ozのオープンエンド糸を使用した

肉厚のザックリとした素材感が特徴です。

そこへシルクスクリーンプリントにUSED加工と洗い加工を施す事で、

スタイリングへの馴染みも良いクタッとした風合いに仕上げています。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エッセイ 商品の状態 新品、未使用

