■ブランド/ ICHI Antiquites

イチアンティークス

■商品説明

麻・リネン100%で春夏にぴったりなシャツワンピースです。

オレンジ色。

■状態

特に目立ったダメージはなく、まだまだ長くお使いいただけます。

花柄が可愛いワンピースです。

■サイズ/ フリーサイズ

ゆったりしております。

肩幅 39cm

身幅 71cm

着丈 110cm

袖丈 59cm

【注意事項】

※光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

※お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。

※コメントのやり取りの最中でも、購入の早い方が優先です。

★即購入OKです!深夜・早朝お構いなく…(^ ^)

カラー···オレンジ

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

