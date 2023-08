【限定特価】 レイバン 新品正規品 ウェイファーラー 901/64 ブルーグレーRB2140F サングラス/メガネ

#NYTレイバンSG ←レイバンのサングラス一覧がご覧いただけます。

#NYTレイバンSG ←レイバンのサングラス一覧がご覧いただけます。【RayBan/レイバン】サングラスです。人気モデルの【ウェイファーラー/WAYFARER】ドラマ【グランメゾン東京】で木村拓哉さん着用のサングラス。キムタク 木村拓哉さんと同型同色のサングラスです。【品番】 RB2140F 901/64 52□22 150【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】ブルーグレー【紫外線透過率】1.0%以下(UVカット率99%以上)【サイズ】レンズ(横52mm縦43mm)鼻幅22mm テンプル150mm【定価】 23,980円(税込)【付属品】専用ケース・メガネ拭き・メーカー保証書【ルックスオティカジャパン株式会社】の正規品です。☆限界価格で出品しておりますので、お値引き交渉はご遠慮ください。☆ケースのお色はお選び頂けませんので予めご了承ください。☆個人出品の為、保証書には押印はございません。☆お客様都合による返品、レンズ加工品、度数が合わない、イメージと違ったなどの交換・返品は恐れ入りますがお受けする事はできません。

