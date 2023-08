商品説明

非常にお洒落なダウンです

是非この機会に

詳細サイズ(サイズはcm表記です)

サイズ3

肩幅48

身幅60

袖丈69

着丈66

※素人による採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。

カラー

ネイビー

素材

ウール100%

ダウン90%

フェザー10%

商品状態

評価:

(AB) やや傷や汚れあり(通常使用に伴う使用感、キズ、汚れあり)

備考:

フードが欠損しています。

左腰付近、切れてます。

全体的に毛羽立ちがみられます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 やや傷や汚れあり

