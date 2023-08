ご覧いただきありがとうございます!

【良品】テーラーメイド ロケットブレイズ メンズアイアンセット 6本 右用 R



【新品】404Yの高反発! マキシマックス LTD2プレミア USTマミヤ仕様

キャロウェイ

PING G425MAXドライバー ムートク様専用

Callaway EPIC SUPER HYBRID 3番

キャロウェイ エピックMAX LS 9.0°

(エピック スーパーハイブリッド)

【美品】ミズノ ザ クラフトウエッジ 2本セット

ユーティリティー

キャロウェイ Callaway マーベリックMAVRIK SWとGW 2本セット



【希少】M2 7W フェアウェイウッド 純正カーボン R カバー付

3U ロフト角18.0

ブリヂストン JGRアイアン 6〜P迄



XXIO ゼクシオプライム900 アイアン 6本セット フレックス R

付属品:ヘッドカバー

NIKE ナイキ METHOD メソッド MODEL002 パター

シャフト:スチールファイバーfc75HY

グランプリ ONE MINUTE G8 ドライバー



①Callaway EPIC SPEED 10.5【ヘッドのみ】

練習場で何球かと、ラウンドで2回のみ使用しただけなので、かなり良い状態かと思います!

The ATTAS 限定ピンクver 5S PINGスリーブ付き



マーベリック ドライバー レディース フレックスA



ゼクシオ10レディースドライバー12.5度 L

飛ぶと噂を聞いたので、購入しましたがあまりの飛びに正直驚きました。

THE Laird ハンドメイド セントアンドリュー ヒッコリー パター

今まで狭いホールのティーショットは3Wウッドを使用していましたが、スーパーハイブリッドがあれば3Wより断然コントロール出来て3W並に距離を稼げます!

Z945 アイアンセット



【貴重なレフティ】ONOFF オノフ メンズ アイアン 7本 R 左 優しい

ロングホールのセカンドもだいぶ楽になり、飛ばせるのにしっかりグリーンを狙っていけるユーティリティーという感じです!

スリクソンZX #4 NSPRO1050(S)



美品!TPコレクション SOTO パター 34インチ

何本かシャフトを差し変えて使用し、スチールファイバーのシャフトは初めて使用しましたが、おそらくヘッドとの相性が良いのかシンプルに振りやすく、めちゃくちゃ飛ぶのに高さと方向性をコントロール出来るのが最高でした!

TaylorMade テーラーメイド flexS メンズ用クラブ 6本セット



【不動の人気】キャロウェイ GEMS レディースゴルフクラブセット 初心者 W

気に入っていたのですが、友人から別のユーティリティーを譲っていただいた為、今回出品致します。

NS950NEO 5〜P用 6本set



【5番】callaway ROGUE ST FW

3Uは中古ではあまり出回っていないので、ご希望の方はお早めに!

アクシスゴルフ AXIS GOLF ドライバー 3W 2本セット



PING SIGMA 2 TYNE パター 33インチ

※状態は良いですが、あくまでも中古品ですのでご理解いただける方のみ購入ください。

YAMAHA インプレス



キャロウェイ アイアン6本セット ゴルフクラブ

ご不明点あれば、コメントください。

ダンロップ XXIO8代目 12.5°レディースドライバー MP800Lゼクシオ



大人気☆初心者おすすめ!キャロウェイ ウォーバード ゴルフクラブセット 9本



テーラーメイド M1 5W SPEEDER EVOLUTION 2

よろしくお願い致します。

キャロウェイ Callaway ROGUE ST ローグ レディース



ゼクシオ11 5W フレックスR



ツアーAD VR-6S ドライバー用 タイトリストスリーブ付き

種類···ユーティリティ

b1 ユーティリティ 21° 純正シャフト6S

利き手···右

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

