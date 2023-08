80年代から90年代 POLO COUNTRY RALPH LAUREN

【激レア】ヴィンテージ感 シャツ 半袖 希少デザイン 刺繍 US古着 M

RRL rrl ダブルアールエル の前身ブランドで1989年〜1993年と短い間だけに製造されたPOLO COUNTRYでとてもレアなアイテムになります。

ラルフローレン の デニムシャツの中でも、肉厚の渋い雰囲気の生地に希少価値の高い ポロカン 刺繍ロゴ デニムシャツ

古着女子、女性用、レディースのビックシルエット、オーバーサイズとしても超オススメ!

素材/綿100%

サイズ表記L

着丈85cm

身幅60cm

肩幅52cm

袖丈60cm

状態良好で色褪せや傷も古着の特有としてお楽しみください。

※古着に抵抗のない方にはまだまだ長く使っていただける商品だと思います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

