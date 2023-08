新着 HANES ヴィンテージ　スウェット　1950s スウェット

1950's~HANES WIND SHIELD PLAIN SWEAT SHIRT

【Vintage】90s Jerzees artist sweat shirt

WIND SHIELD

東京インディアンズ スウェット XL ステッカー 限定 TokyoINDIANS



Y-3【サイズM美品】M CH1 CREW SWT

100% COTTON

60s ビンテージ ヘンリーネック 半袖 スウェット ブラック 黒 /ジャンセン



ヒステリックグラマー ロングTシャツ メンズM 綿100%

ネイビー/無地

雪柄スウェット カナダ製 チェスウィック Sサイズ 水色



KEBOZ × FROCLUB 26 SWEAT CREWNECK

近年価格の高騰が著しいヴィンテージのスウェットです。このカラー、サイズは古着屋さんでもほぼ見かけないでしょうか。

みつはし様 専用

ダメージ等ありますがこれはこれで雰囲気良いかと思います。

新品 Christopher Raeburn スウェット トップス S

スティーブ・マックイーン好きは間違い無いかと。

THE BLACK EYE PATCH☆入手困難大人気 両面プリント トレーナー

是非この機会を逃さずご検討下さい。

80年代 ビンテージ 大宮 徒忍倶選多 怪力五郎 ボディビル トレーナー

リバースウィーブ等も人気ありますが被ってしまうことも多いため、この年代のスウェットとあれば周りと差がつけられると思いますので是非。

【美品】ラルフローレン ワンポイント刺繍ロゴ ハーフジップ スウェット 即完売



needles ブラック トレーナー スウェット トラックパンツ

表記:LARGE

ラフシモンズ virginia creeper期 NEBRASKAスウェット



【カナダ製、CCMホッケーシャツ、アメリカ代表◎】背面ビッグ刺繍ロゴ古着90s

実寸:身幅52センチ/裄丈81センチ/着丈59センチ

ニードルス トラッククルーネックシャツ 別注 タグ



80s チャンピオン リバースウィーブ USA製 トリコタグ

程度:AB

スウェット L ブラック グレー needles ニードルズ ニードルス 6



90s NIKE センターロゴ スウェット 刺繍 ネイビー

詳細:襟周りにダメージと解れ箇所あり。各リブ周辺にステッチ飛びとそれに伴う解れあり。

MCQ クルーネック アレキサンダーマックイーン(レモンルパン様専用)



古着 トレーナー プリント USA かわいい オーバーサイズ アニマル ゴルフ

新潟のヴィンテージショップの名店であるmushroomにて購入しましたが、試着してサイズが合わなかったので出品いたします。

❤︎▲★専用 上下セット FCRB ブリストル テックスウェット Mサイズ カーキ



fcrb SPLIT CREW NECK SWEAT

#ヴィンテージ #ヴィンテージスウェット

【最終値下げ】ノースフェイス パープルレーベル THE NORTH FACE

#ビンテージ #スティーブマックイーン

NEIGHBORHOOD ロンT ネイバーフッドATARITEENAGERIOT

#atlast #timewornclothing

HUF FOREVER CREW SWEATER

#リバースウィーブ

90’s CHAMPION “WISCONSIN” Reverse Weave



NEEDLES TRACK CREWNECKSHIRT STUDIOUS 別注4

timeworn clothing

JieDa ASYMMETRY S/S BLACK/WHITE

butcher products

万国旗タグ☆90s☆カナダ製☆broken grange Boro sweat

アットラスト

The 1975 pop up ポップアップ ダメージ加工スウェット Mサイズ

タイムウォーンクロージング

COOTIE Pigment Dyed L/S Tee Mサイズ

ブッチャープロダクツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

1950's~HANES WIND SHIELD PLAIN SWEAT SHIRTWIND SHIELD100% COTTONネイビー/無地近年価格の高騰が著しいヴィンテージのスウェットです。このカラー、サイズは古着屋さんでもほぼ見かけないでしょうか。ダメージ等ありますがこれはこれで雰囲気良いかと思います。スティーブ・マックイーン好きは間違い無いかと。是非この機会を逃さずご検討下さい。リバースウィーブ等も人気ありますが被ってしまうことも多いため、この年代のスウェットとあれば周りと差がつけられると思いますので是非。表記:LARGE実寸:身幅52センチ/裄丈81センチ/着丈59センチ程度:AB詳細:襟周りにダメージと解れ箇所あり。各リブ周辺にステッチ飛びとそれに伴う解れあり。新潟のヴィンテージショップの名店であるmushroomにて購入しましたが、試着してサイズが合わなかったので出品いたします。#ヴィンテージ #ヴィンテージスウェット#ビンテージ #スティーブマックイーン#atlast #timewornclothing#リバースウィーブtimeworn clothingbutcher productsアットラストタイムウォーンクロージングブッチャープロダクツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

リバースウィーブ 80's トリコタグ 2枚タグ ネイビーニードルズ ニードルス トラックジャケット半袖Salt&mugs ソルト&マグス 新品未使用 3Dスタンプスウェット Lサイズ00s USA製 ナイキ ビッグロゴ刺繍スウェット センタースウッシュ M 緑needles トラックスウェット サックスブルー専用 2着セットBrook スウェット M