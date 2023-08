ご覧いただきありがとうございます^_^

こちらからどうぞ→ #popeye古着屋

☑️商品説明

・100% ラムレザー (羊)

・イタリア製

肩パッドが入ってます。

中の花柄、外の柄模様はとてもおしゃれです。

人と被ることもないですし、柄もさりげなく

とても上品な作りとなっています。

☑️ サイズ :F. 日本サイズ L-XL

着丈 約75cm

身幅 約70cm

肩幅 約46cm

袖丈 約63cm

素人採寸ですので少しのズレはご了承ください!

☑️ 状態 : A

【S】未使用品・タグ付き

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品

【D】使用感があり、大きなダメージがある

※あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

☑️気になるところがありましたら、コメントください!^_^

まだまだ沢山出品します!

フォローの方、お願いします(^ ^)

#古着 #高円寺 #下北沢 #菅田将暉 #vintage

#tokoll #tokoll古着 #古着女子 #古着男子

#古着ミックス #スポーツミックス

#ourlegacy

#8on8

#sullen

#soerte

#chikashitsu

#cos

#beams

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

