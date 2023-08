春先取りの ☆最終お値下げ☆お値下げ不可☆ワンピース・セットアップ スカートスーツ上下

ご覧くださり、ありがとうございますꈍ .̮ ꈍ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧くださり、ありがとうございますꈍ .̮ ꈍ☆お手数おかけいたしますが、トラブル防止の為、プロフィールもご覧ください☆セルフォードのセットアップになります。同一素材の、ノースリーブワンピースと、カーディガンのセットです。写真3枚目→ほつれがあります♡サイズ♡38→Mサイズワンピース丈・前側・首元中央から→100㎝丈・裏側・首元中央から→107㎝身幅→36㎝カーディガン身幅→44㎝※平置きにて採寸しております。多少の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。♡カラー♡・ブラック※光の加減などにより、画像と実物のお洋服に多少の誤差が生じる場合がございます。より近い画像添付を心がけていますが、ご了承ください。♡素材♡・レーヨン・ナイロン・ポリウレタン♡状態♡購入してから着用は数回のみの美品になります。大切に自宅保管していました。まだまだ長くご愛用いただけるお洋服かと思います。目立つ汚れはございませんが、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。あくまで中古品ですので、ご了承ください。♡発送♡安価で提供しているお洋服になります。発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合があります。ご理解くださいますようお願いいたします。※ご質問などございましたら、お気軽にコメントいただければお答えさせていただきます。※即購入の方大歓迎ですので、コメントなしで購入していただいても大丈夫です。#ウサギオンライン#USAGIONLINE#フライアイディー#FRAYI.D#ミラオーウェン#MilaOwen#スナイデル#SNIDEL#セルフォード#CELFORD#カーディガン#アンサンブル#セット#ワンピース#セレモニースーツ#ママスーツ#ビジネススーツ#お宮参り#式典#お呼ばれワンピ

