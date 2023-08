プロフィールご必読ください。

•BATONER

• HIGHCOUNT LINEN CREW NECK

•¥28600

•color / Ivory

•size / 1

着丈64.5cm

身幅54cm

裄丈87.5cm

多少の誤差はご容赦くださいませ。

※メンズの1サイズでございます。

当方159㎝/50kgで、品よくオーバーシルエットで着用できるサイズ感。

女性にもオススメです。

•made in Japan

•linen100%

※着用2回のみ。

目立ったダメージ等なく美品です。

※お値下げは皆様にご遠慮いただいております。

おまとめ買いの場合のみお値下げいたします。

コメントよりご連絡くださいませ。

※春〜夏に活躍してくれるBATONER人気の定番アイテム、リネン100%ニット。

細番手のリネンを多本取りし、BATONERならではの特殊な編機で編立しキレイな畦目が特徴です。

目が立っていながらリネン特有のドレープ感、光沢感も合わせ持ったシリーズとなっております。

グレイッシュなアイボリーカラー。

さらりとしたドライタッチで、気温が高くなってくる季節にもストレスなく着用していただけます。

肌触り•着心地も非常によく、ロングシーズン着用可能。

長く愛用していただける、上質でベーシックな一着です。

supreme Chenille Logo Sweater 2021AW



90-00's Stone Island ストーンアイランド モックネック



美品 シンヤコヅカ laceinprogress モヘアニット



【新品】NEEDLES 22AW モヘア カーディガン PAPILLON S

袖丈···長袖

マルボン ゴルフ セーター ニット レディース ウェア 秋 春 韓国 ブラウン

柄・デザイン···無地

GEOFFREY BEENE ニット ネイビー

素材···麻

希少 オールスタイル 70s ISSEY MIYAKE ニット セーター

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バトナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

