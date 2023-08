当店だけの限定モデル RECLINING AS2OV LOW アッソブチェア CHAIR ROVER テーブル/チェア

ご覧いただきありがとうございます。

アッソブ リクライニング ローバーチェア ブラック新品未使用です。即購入歓迎いたします。

数が少ないためお値下げはできません。

送られてきた段ボール箱のまま発送いたします。

お急ぎの方はコメントお願いいたします。

現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。

他にも希少な商品出品中です。

2つ同時にお買い上げいただくと500円値引きいたします。

ご要望の場合コメントお願いします。

公式商品説明

【SPEC】

サイズ:W500×H250×D350

カラー:BLACK

耐荷重:80㎏

アッソブのリクライニングローローバーチェアです。

昨年度即完売し、2022年度で更にバージョンアップした大人気商品です。

去年と比べて

・3段階のリクライニングが4段階調整、出来るようになりました。

・ウレタンを2倍の厚さに変更しました。

・アームレストは、ブナに変更、家具らしさが出るようにダークカラーへ変更、穴をあけ、ドリンクホルダーやコンテナ等をセットアップ出来る仕様にしました。

・チェア素材をスチールからアルミ A6063 へ変更したため、軽くなりました!

検索用:

sanzokumountain/山賊マウンテン/サンゾクマウンテン

YETI/イエティ

somabito/ソマビト

INOUT/イナウト

INAVANCE / インアバンス

NATALDESIGN /ネイタルデザイン

oldmountain/オールドマウンテン

The Arth/ざあーす

sou labo/ソウラボ

Neru Design Works/ネルデザインワークス

GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂ

Asimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツ

Ballistics/バリスティクス

a&f/エーアンドエフ

device works/デバイスワークス

Coleman/コールマン

Snow Peak/スノーピーク

UNIFLAME/ユニフレーム

SOTO/ソト

Nordisk/ノルディスク

msr/エムエスアール

NANGA/ナンガ

