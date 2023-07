ご覧いただき、ありがとうございます

大人気✴︎ami Paris ストライプボタンダウンシャツ✳︎タグ付き新品未使用



当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに

当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでライナップしてます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◼︎ブランド : AURALEE / オーラリー

◼︎カラー : ベージュ

◼︎サイズ : 3(M程)

着丈:69cm

身幅 : 58cm

肩幅:45cm

袖丈:29cm

◼︎素材 : 綿100%

◼︎生産国 : 日本製

◼︎状態 : 目立つ汚れ等はありません。

※古着に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[当店からのお知らせ]

・即購入OK(早い者勝ち)

・決済完了後、1〜2日後発送。

・全商品送料無料。

・安心安全の匿名配送。

[注意点]

※サイズに関してですが、ブランドやモノにより同じ表記でも異なります。上記の寸法を参考にし、ご納得した上でご購入下さい。

※簡易包装で小さくまとめてお送り致します。

※タグ付きも含め、全て自宅保管です。

古着や中古品にに抵抗がある方、神経質な方は予めご遠慮下さい。

[ショップ情報]

メンズ、レディースを問わず、ナイキ アディダス チャンピオン 等のスポーツ系や、シュプリーム エイプ ラージ ステューシー カーハート パラグラフ 等のストリート系 、ノースフェイス パタゴニア アークテリクス 等のアウトドア系、ジルサンダー コムデギャルソン アミ ポールスミス トゥモローランド マーガレットハウエル アニエスベー ブルックスブラザーズ ロンハーマン 等の幅広いジャンルのアパレルを出品してます。

最後に…

当店は多数の 古着 や ヴィンテージ を取り扱っています。お客様の好みに合った、 夏服 冬服 ストリート系 モード系 オーバーサイズ ビッグシルエットのLサイズ XLサイズ ユニセックス商品を多数取り扱いしてます。

是非出品欄をご覧くださいませ。

#しゃちょーの部屋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

