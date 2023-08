送料無料です。コメント不要で即購入OKです。

【ブランド】 COMME des GARCONS HOMME DEUX

【アイテム】 美品 AD2011 COMME des GARCONS HOMME DEUX 長袖ドレスシャツ S 白/ストライプ vintage old コムデギャルソン オムドゥ ホワイト 前身頃のみストライプになります。

【色/素材】 白/コットン

【サイズ】 表記:S

着丈:約77cm

身幅:約50cm

肩幅:約44cm

袖丈:約63cm

【コンディション】

使用感少なめ、ダメージ等無くキレイなUSEDです。古着に慣れていない方や神経質な方は購入を控えてください。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

